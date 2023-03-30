深圳富豪陈红天在港近70亿物业遭接管 伦敦共值4.4亿商厦亦被急售

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中国经济形势严峻，再有当地富豪在香港的物业因借贷抵押关系而被银行接管。今次涉及的，是深圳祥祺集团主席丶全国政协委员陈红天旗下位於九龙海傍的祥祺中心，以及他两个豪宅单位，在两个月内先後被接管。有关物业当年耗资约70亿港元(下同，折合约8.2亿欧元)，现时市值估计在40亿至67亿元之间。

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根据在位於红磡海傍的祥祺中心大堂贴出的公告，该商厦连停车场车位已因2019年一项抵押协议而被恒生银行委托罗兵咸永道为接管人，并於前天(28日)生效。另外，市场消息透露，陈红天旗下的港岛半山豪宅傲璇一个 5楼单位和山顶歌赋山道15号屋地亦先2月上旬起先後被接管。有关物业完成接管程序後，将委托测量师行放售。

被喻为深圳富豪并拥有香港身份证的陈红天，在2015年8月至翌年7月不足一年间，动用近70亿元在港买入豪宅及商厦，引起注意。资料显示，陈红天与妻子首先斥资3.87亿元购入傲璇5楼一个五千方呎单位；其後再斥21亿元购入山顶歌赋山道15号地皮，计划兴建一幢总楼面9235方呎的豪宅，楼面呎价打破香港物业和亚洲洋房呎价纪录；接着又以 45亿元购入红磡One HarbourGate东座全幢商厦连商铺，易名为祥祺中心，用作集团在香港的总部及长期投资。

除香港物业被接管，祥祺集团持有的伦敦金丝雀码头两幢办公大楼亦被银行出售。根据彭博通讯社27日报道，声称易名为伦敦祥祺中心的加拿大广场20号（20 Canada Square）商厦，早年由莱斯银行提供抵押融资，但祥祺无法如期偿还 2.655亿英镑的贷款，故银行已委任经纪计划出售该物业；另外，祥祺持有邻近的另一写字楼邱吉尔广场5号（5 Churchill Place），其抵押贷款将於下月到期，莱斯亦已在市场兜售该笔总值1.75亿英镑的贷款，期望降低风险。

根据公开资料，现年64岁的陈红天，曾务农和教书，1990年移居香港，是深圳祥祺集团有限公司董事长，最高曾在2019年以330亿元资产位列胡润富豪榜第91位，亦是深圳同心基金会主席。他亦是三届政协委员，2020年获港府颁发银紫荆星章。亲京传媒《大公报》今年两会期间仍有刊登其「建言」。

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