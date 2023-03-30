皮尤称台海紧张民意忧虑多增 美《外交》杂志提醒习近平正在准备战争世界要当真！

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美国《外交》（Foreign Affairs）杂志最新撰文，习近平说他正在让中国为战争做准备，而世界应该认真看待这件事。美国智库、知名民调机构皮尤研究中心 （Pew Research Center）29日公布最新调查结果，47%的受访者认为中国与台湾之间的紧张关系，对美国而言是一个非常严重的问题。

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据新头壳署名洪翠莲今天引述消息报道称，中国领导人习近平表示他正在为战争做准备。美国《外交》（Foreign Affairs）杂志最新报道，世界应该认真看待中国备战这件事。该篇长文由美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）与《华盛顿邮报》前驻北京记者潘文（John Pomfret）撰写，他们从中国3月举行的两会上嗅到了有异于以往的迹象。

文章指出，在今年的两会上，习近平4次不同的演讲，都强调“准备战争”的主题，其中一次更喊出要“敢于作战”。作者发现的第1个不同以往的迹象是，中共的最高理论期刊发表1篇《在习近平强军思想引领下胜利前进》文章，署名“钧政”与“军政府”谐音，还提到对美国的战争：

另一个迹象是，两会中提出建立黑名单的计划，列出台独活动家与政治领袖，将授权暗杀黑名单上的人，包括台湾副总统赖清德。撰文者指出，李克强宣布2023年的军事预算为1.55兆人民币（约2248亿美元），比去年增加了7.2%。过去西方专家一直认为中国低报国防支出，中国官方的数字超过美国太平洋条约盟友（澳洲、日本、菲律宾、韩国与泰国）的军事支出总和，而且肯定中国的实际支出更高。

同时，习近平在演讲中直接抨击美国，打破以前只把华盛顿当作对手的惯例，直批美国与其盟友是中国当前问题的主要原因。作者认为，北京当局明显是在为新的、更具对抗性的时代做准备。尤其在3月13日习近平的第4次演讲（也是他第3个任期的首次演讲），宣布他的“伟大复兴”运动的精髓是“祖国统一”，他之前很少讲得这么明确。

据该文章指出，务必要认真看待习近平！因为从他发起一糸列打贪、打房行动时，连中国武汉肺炎COVID-19疫情都严格清零3年，他的放话不是说说而已。如今，习近平被认为正在加紧进行一项为期10年的运动，目的是要打破对以美国为首的民主世界关键经济与技术的依赖。

作者认为，习近平预期意识形态与地缘战略的“斗争”已经进入新阶段，他有关准备战争的讯息，并将国家复兴等同于统一的放话，标志着他正在恐吓台湾的政治战争活动进入新阶段，显示愿意使用武力夺岛。尚不清楚的是，他是否认为自己可以在不冒与美国发生不受控制的升级风险情况下，一意孤行。

据新头壳今天另外消息，美国智库、知名民调机构皮尤研究中心 （Pew Research Center）29日公布最新调查结果，47%的受访者认为中国与台湾之间的紧张关系，对美国而言是一个非常严重的问题。这个比例较2022 年 10 月调查时增加了4%，更比2021年2月多出19%。

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