美媒称中国要在海外部署反腐执法人员

中国/海外部署反腐执法

中国将向海外派遣反腐执法人员以追捕逃犯和追回被盗资产。华尔街日报今天报道称，这是北京方面为加强中国领导人习近平推行的反腐行动在国际上采取的最新举措。

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中国在海外部署反腐执法人员。据该报道，G20成员国在派驻中国反腐执法人员的首批目的地之列。但此举有可能加剧对北京方面扩大海外活动的警惕。

据知情人士称，中共最高反贪机构中央纪律检查委员会（简称：中纪委）和其他负责处理腐败问题的政府部门已开始在一些中国大使馆派驻官员，他们将在当地与外国政府协调执法事宜等。其中一位知情人士说，这些反腐检查员将主要驻扎在中国腐败官员可能藏匿大量非法资金的国家，如二十国集团(G20)成员。中纪委今年已承诺加大跨境反腐力度，特别是在参与习近平的“一带一路”倡议以建设全球贸易基础设施的国家，这些国家包括G20成员国。

当前，习近平再次要求强化反腐行动的力度；这场自2012年习近平掌权以来指示开展的行动可谓影响深远。中国有关部门称，在习近平担任中共中央总书记的头两个任期内，中国已从海外追回嫌犯近10,700人，其中包括“百名红通人员”60多人。不过中纪委官员称，调查人员在试图解决未决案件和威慑更狡猾的不法人员方面面临更艰巨的任务。

中纪委官方报纸在去年12月份发表的一篇评论文章中称：“目前在逃案件不少是时间跨度长、有效线索少的陈年积案。”文章呼吁要加强反腐方面的国际合作。文章称，官员们必须通过加强协调和提出新的战术和技术来克服这些困难。

据该报道称，向海外的中国大使馆派驻反腐官员有可能会引起东道国的警觉。在西方国家，人们对中国安全部队试图在中国境外执行执法任务的担忧已经加剧。例如，美国官员曾多次抱怨中国秘密特工未经授权在美国本土追捕逃犯。

目前还不能确定这些反腐检查员将在国外参与哪些具体活动。据其中一位知情人士称，部分反腐检查员可能会作为法律专员被派往国外，这与中国警官被派往海外担任外国政府联络官时通常采用的头衔相同。

中纪委已寻求与外国执法机构就这些行动进行合作，但中国官员往往难以获得西方同行的帮助来拘留和遣返嫌疑人，部分原因是中国与美国等大国缺少引渡协议，而且中国政府被指在试图追捕嫌疑人时存在使用治外法权的问题。

国际执法行动通常涉及政府间的正式合作和援助请求，而美国指责中方在美国私自追捕逃犯。相关指控包括：中国安全特工以虚假借口进入美国，追踪嫌疑人并胁迫他们返回中国，有时还会利用嫌疑人的家庭成员作为中间人。

2022年，欧洲人权法庭(European Court of Human Rights)阻止了中国引渡一名因涉嫌电信欺诈而被通缉的台湾人的行动，理由是中国的拘留所存在虐待风险。法律专家和人权活动人士称，这一裁决将使中国试图从许多欧洲国家追回逃犯的努力变得复杂。

据华尔街日报称，一些外国外交官说，中方在外国首都部署中共调查人员在政治上令人担忧，因为东道国通常将外国外交使团的人员视为政府官员，而不是政党的特工人员。据上述知情人士称，中纪委人员可能会以国家机关的政府官员身份、而不是以政党的调查人员身份担任海外职务，以符合外交惯例。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%A8%E6%B5%B7%E5%A4%96%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%8F%8D%E8%85%90%E6%89%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%91%98-c6a5d89b

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