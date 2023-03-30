【视频】如蔡英文会晤麦肯锡 北京承诺“报复”

台湾/美国/中国

中国已经承诺说，如果台湾总统在 3 月 29 日星期三开始的外出访问过程中，在纽约过境时暂停，与美国众议院议长凯文·麦卡锡会晤，然后才继续前往中美洲，中国将进行“报复”。和法广同属法国世界媒体集团的法国电视24台驻台北记者发回了报道。

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指出：中国再次进行了威胁。正如你所说的，对北京来说绊脚石是下周台湾总统蔡英文与美国众议院议长凯文·麦卡锡的会面。中国声称，如果这次和在去年八月一样，北京将进行报道，当时美国众议院前议长南希·佩洛西访问台湾并与蔡总统会面，中国就进行了军事报复。第一次向台湾岛上空发射了弹道导弹。中国外交部发言人昨天（3月27日）表示，蔡英文此次过境是美国公然支持台独的表现。美国政府想平息事态，回顾说，这是一次非正式访问，是一次私人访问，过境符合美国对华政策。事实上，台湾总统的全部难题在于不越过红线，不要让北京迈出一步，那将成为中国对台湾进行军事干预的理由。

02:46 2023 年 3 月 29 日，在台湾桃园机场，台湾总统蔡英文在纽约转机前往危地马拉和伯利兹访问。 REUTERS - ANN WANG

针对为什么台湾总统不顾一切选择在美国过境时停留，而不是直接转机去拉美？

报道指出：首先，要直到的是这些过境并不罕见。台湾总统在美国领土上过境转机已经有大约三十次，这是蔡英文总统的第七次。但是很显然，这次是希望表明，台北或华盛顿所作所为不是由中国来决定。更何况目前因为中国向美国发射间谍气球的事件，中美两个世界大国的关系极其紧张。此外，中国最近还撬走了台湾十四个外交伙伴之一的洪都拉斯。所以这次访美也是蔡英文加强与美国非官方关系的机会，在某种程度上，这对台湾来说比外交关系更重要，因为美国是台湾的盟友。是文化伙伴、经济伙伴，但最重要的是军事伙伴。美国本月批准了一项对台武器军售，价值 6 亿美元。

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