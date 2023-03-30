【视频】1950-1982：中苏关系动荡的30年回顾

中国/俄罗斯

当习近平和普京在2022年2月的峰会上宣布 "友谊无上限 "时，传递的信息是北京和莫斯科的关系达到了一个新的高峰。在俄罗斯入侵乌克兰，普京遭国际社会孤立时，习近平最近对普及的访问显示出中俄关系在利益交织中也有局限。但很明显的是，从1950年中苏签订《中苏友好同盟互助条约》到现在，两国的关系定位发生了颠覆性的改变。

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法国国际关系学院报告分析认为，普京对乌克兰的入侵暴露了中俄伙伴关系的局限性，并突出了中俄两国有时的利益分歧。这远不是一个专制的联盟，而是一个以现实政治为中心的典型大国关系。但中国和俄罗斯是战略上自主的行为体，对国际秩序的态度根本不同。中俄的伙伴关系仍然具有弹性，双方都认识到其重要性，而且不能失败，特别是在继续合作之外没有其他可行的选择。然而，这一关系中的力量平衡正在迅速变化。

这也意味着从1950年中苏通过签订《中苏友好同盟互助条约》，苏联开始对中国提供大量技术援助的时代，到2023年习近平访俄签署的《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，“老大哥”和“小弟”的角色已经发生历史性大逆转。

France24 电视台日前报道回顾了1950-1982中苏关系之间的起起伏伏，显示出，尽管被吹嘘的中俄关系据说处于良好的状态，但历史上情况并不总是如此。二战后不久，毛泽东创建人民共和国之后，与苏联老大哥之间可以说是持续了30年的动荡关系。

巴黎政治学院教授，中国问题专家Stéphanie Balme在节目中分析认为，苏联和中国之间的关系曾经相当糟糕，但苏联解体成为俄罗斯后，中俄关系就非常好。毛泽东称斯大林为他最坏的朋友。事实上，毛泽东当时关心的是不要成为俄罗斯的“附庸”。

当习近平去莫斯科访问时。普京告诉很钦佩中国的“大跃进”这个苏联时代的术语来表达对中国经济增长速度的欣赏。这也表明，普京仍然没有“消化”苏联的结束和苏联的解体。目前的的关键是历史局势出现了完全不可思议的大逆转。

点击收看 France24视频报道：

03:22 毛泽东与赫鲁晓夫，1954年 © 视频截图

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