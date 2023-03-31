中国加大对台湾军机扰飞震慑

中国/台湾/军机扰台

台湾国防部表示，九架中国飞机周五越过台湾海峡中线进行战备巡逻，几天前北京就威胁说，如果台湾总统蔡英文会见美国众议院议长凯文麦卡锡，将进行报复。与此同时，台湾前总统，国民党人马英九正在中国访问推介和平合作，他的附声没有影响中国对台湾的压制与威胁。

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据路透社今天报道称，中国在警告台湾美国发言人会议后派遣战机巡逻。尽管台湾政府强烈反对，中国仍声称台湾是自己的领土，中国对美国加强对台湾的支持感到愤怒。

蔡英文于周三抵达美国，在前往中美洲的途中停留。预计她将在 4 月返回台北的途中在洛杉矶与麦卡锡会面，而中国周三威胁称，如果该会面继续进行，将进行未具体说明的报复。

台湾国防部表示，九架中国飞机今天在海峡中线北部、中部和南部的几个点越过，这条中线曾经是双方之间的非正式缓冲区。

台湾国防部表示，台湾武装部队本着“不使冲突升级或引起争端”的原则，使用自己的飞机和船只监测局势。

台湾谴责中共军方蓄意制造台海紧张局势，不仅破坏和平稳定，也对地区安全和经济发展造成负面影响。台湾国防部谴责这种非理性行为。

路透社说，中国没有立即回应。

根据蔡英文办公室报道的评论摘录，她自 2019 年以来首次在美国中途停留，周四在纽约哈德逊研究所智库举办的一次活动上表示，紧张局势升级的责任在于中国。她说：“中国故意挑起紧张局势，但台湾总是谨慎冷静地回应，让世界看到台湾是两岸关系的责任方。”

一位熟悉安全规划的台湾高级官员告诉路透社，中国飞机只是“略微”越过中线，中国船只的异常动作没有被阻止。

继时任美国众议院议长南希·佩洛西访问台北后，中国于去年 8 月在台湾周边举行了军事演习，此后继续在台湾附近开展军事活动，但规模有所缩小。

这位台湾官员表示，中国不太可能重复进行如此大规模的演习，因为它正处于对外国政商领袖的“魅力攻势”之中，而军事紧张局势的升级将向世界发出“相互矛盾的信息”。台湾官方说，“话虽如此，我们已经做好了一切准备，以防中国做出不合理的反应，” 该消息人士称。“国际社会越关注台湾，中国就越不安。”

路透社说，中国从未正式承认中线，这是一位美国将军于 1954 年在冷战敌意最激烈的时候设计的。中国军队直到最近以前基本尊重该中线。

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