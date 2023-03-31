中国呼吁外资来华 马斯克显响应称要见李强

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特斯拉首席执行官埃隆·马斯克计划最早于 4 月访问中国，并寻求与中国总理李强会面。路透社说，马斯克计划访问中国之际，中国正试图吸引更多的外国投资，以帮助支撑因三年新冠病毒疫情遏制而遭受重创的经济。

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马斯克计划访华，称寻求与总理李强会面。路透社引述两位了解马斯克去中国的规划行程的知情人士，具体访问时间视李强是否有空而定。

中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场，特斯拉上海工厂是这家电动汽车制造商最大的生产中心。

马斯克的访问将标志着他自新冠病毒大流行以来和习近平第三次担任中国国家主席以来首次访问中国。而李强在 3 月成为中国总理之前，曾担任上海市委书记，负责监督特斯拉工厂的建设和开业。

马斯克上一次访问中国是在 2020 年初，当时他在上海工厂的一次活动中在舞台上跳舞，引起了互联网的轰动。

李强和马斯克之前曾在 2019 年上海工厂开业典礼上见过面。据当地媒体报道，2020 年，他们参加了一次在线会议，马斯克感谢当时的上海市委书记在新冠疫情大流行爆发期间支持工厂的运营。

消息人士没有说明马斯克打算与李强讨论或在中国做什么。

特斯拉正在努力解决多个问题，例如特斯拉将上海工厂产能提高一倍以上的计划被推迟。由于对车辆上安装的摄像头的担忧，特斯拉汽车也被禁止进入中国军事综合体和政治会议场所，该公司仍在等待北京批准在中国提供特斯拉全自动驾驶技术。

路透社引述消息人士称，在北京和华盛顿之间的紧张局势日益加剧之际，推特的中国业务导致公司内部出现分歧，既有热衷于最大化销售机会的团队，也有其他担心与国有实体做生意的人。

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