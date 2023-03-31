今年头三个月中国人通过美墨边境偷渡来美人数创新高

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Joe Biden estime que les accords migratoires signés en 2019 avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras ont été imposés avec des tactiques coercitives par la Maison Blanche et le ministère de la Sécurité intérieure.
Joe Biden estime que les accords migratoires signés en 2019 avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras ont été imposés avec des tactiques coercitives par la Maison Blanche et le ministère de la Sécurité intérieure. REUTERS - LUIS ECHEVERRIA
作者： 旧金山特约记者 王山
4 分钟

中国人通过美墨边境偷渡来美的情况恶化，仅在今年头3个月，被捕人数已达4293人，创历来新高。

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公理Axios网站和NBC电视网引述美国海关及边境保卫局（CBP）的资料报道，今年头3个月，在南部边境被截的中国公民4293人，比2022年全年遭查缉的中国籍无证移民人数增加一倍多

报道，中国偷渡客尝试用各种方法来美，部分人会手持中国护照，先利用免签抵达厄瓜多尔，然后前往美国。一为化名森姆的男子说，他来自河南，曾在广州参加维权运动，抗议中国政府新冠疫情清零政策，因担心中国未来变得更加极权，所以带上16岁长子偷渡出国。在这次逃跑过程中，父子到过11个国家，其中飞抵厄瓜多尔后，穿越7个拉美国家，最终抵达德州的布朗斯维尔（Brownsville），被边境巡逻队拘留，等候10月份上庭。

一名中国籍无证移民匿名接受访问时说，在国内做出批评政府贪污的发言之后开始感到害怕，两度坐牢之后担心受到更多惩罚，决定参考曾经成功偷渡者在中文社群媒体的经验分享闯关偷渡。他说，偷渡之旅历时数周，前后长达数千哩，交通方式包括搭飞机、乘坐巴士、搭船、骑摩托车以及步行。

纽约州立大学社会学教授梁在（Zai Liang）表示，新冠疫情严重影响中国经济，尤其打击低技术工人的生计此外美国政府收紧签证审批，美中之间也有旅游限制，所以一些中国人选择冒险偷渡。

美国外交关系协会资深研究员张彦（Ian Johnson）认为，出身中产阶级的中国，觉得发展机会逐渐减少，加上政治情势变得风险增加，因此他们不择手段离开中国。

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