今年头三个月中国人通过美墨边境偷渡来美人数创新高

中国人通过美墨边境偷渡来美的情况恶化，仅在今年头3个月，被捕人数已达4293人，创历来新高。

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据《公理》（Axios）网站和NBC电视网引述美国海关及边境保卫局（CBP）的资料报道，今年头3个月，在南部边境被截的中国公民4293人，比2022年全年遭查缉的中国籍无证移民人数增加一倍多。

据报道，中国偷渡客尝试用各种方法来美，部分人会手持中国护照，先利用免签抵达厄瓜多尔，然后前往美国。一为化名“森姆”的男子说，他来自河南，曾在广州参加维权运动，抗议中国政府新冠疫情清零政策，因担心中国未来变得更加极权，所以带上16岁长子偷渡出国。在这次逃跑过程中，父子俩到过11个国家，其中飞抵厄瓜多尔后，穿越7个拉美国家，最终抵达德州的布朗斯维尔（Brownsville），被边境巡逻队拘留，等候10月份上庭。

一名中国籍无证移民匿名接受访问时说，在国内做出批评政府贪污的发言之后开始感到害怕，两度坐牢之后担心受到更多惩罚，决定参考曾经成功偷渡者在中文社群媒体的经验分享闯关偷渡。他说，偷渡之旅历时数周，前后长达数千哩，交通方式包括搭飞机、乘坐巴士、搭船、骑摩托车以及步行。

纽约州立大学社会学教授梁在（Zai Liang）表示，新冠疫情严重影响中国经济，尤其打击低技术工人的生计；此外美国政府收紧签证审批，美中之间也有旅游限制，所以一些中国人选择冒险偷渡。

美国外交关系协会资深研究员张彦（Ian Johnson）认为，出身中产阶级的中国人，觉得发展机会逐渐减少，加上政治情势变得风险增加，因此他们不择手段离开中国。

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