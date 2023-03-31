孟晚舟出任华为轮值董事长

中国/华为

华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)首席财务官孟晚舟将成为这家通讯设备公司的当值轮值董事长，目前华为是中国摆脱对美国关键技术依赖努力的排头兵。18个月前，她曾是中美科技较量加剧的象征，并因此备受关注。

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据华尔街日报今天报道称，孟晚舟周五在中国深圳总部公布华为年度业绩后，将出任该公司当值轮值董事长，任期六个月。但华为首席执行官任正非仍是华为最有权势的人物。

2018年12月，孟晚舟在前往南美的全球商务旅行中，在温哥华中途停留时被加拿大当局逮捕。她当时遭美国通缉，与华为被指非法向伊朗出售电信设备有关。美国长期以来一直将华为视为安全威胁，因为担心中国政府可能利用该公司电信设备对西方国家进行间谍活动，华为对此予以否认。

孟晚舟被捕后，两名加拿大人随后在中国被拘，这被普遍认为是报复行为，引发了一场三方外交对峙。直到2021年9月，这场对峙以堪称冷战以来最引人注目的囚犯交换结束。孟晚舟同意承认不当行为，以换取美国撤销指控。美国去年12月撤销了这些指控。

回国后孟晚舟地位不断上升，标志着这位华为高管的命运出现反转。她曾在温哥华度过了近三年的时间，就美国的相关引渡要求进行抗争，美国的这一要求是基于对她的欺诈指控，这一指控与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁规定有关。最终，经过中加之间一场利害攸关的换囚操作，孟晚舟获释回国。

孟晚舟掌舵华为之际，这家公司在经历美国多年来的种种限制之后，正加紧取代外国技术、拓展新业务线并发展自己的供应链。如今，孟晚舟已被视为中国民族英雄，在国内民族主义情绪升温和美国设法制衡中国崛起的大背景下，她已经成为中国确立关键技术优势长期雄心的一位不可多得的代表性人物。

2021年末回到中国后，孟晚舟仍负责管理华为的财务，在公司内部动员大会上发表演讲，并代表华为参加中国各地的活动。

今年2月在华为一个中国园区举行的一场表彰大会中，孟晚舟与其他五名华为高管在一个装饰着水晶吊灯的宴会厅内一同亮相，其中包括她的父亲、华为首席执行官任正非。

任正非2月份时表示，华为在过去三年里替换了13,000多个外国零部件和4,000多块电路板。不过，该公司现有4G智能手机设备和其他一些消费电子产品仍离不开美国芯片公司。

随着在国内知名度的提高，孟晚舟的全球角色逐渐淡化：她不再穿梭于世界各地，去会见国家元首和远在各方的华为客户。现年78岁的任正非仍是华为最有权势的人物，也是这家未上市公司内部唯一拥有否决权的人。

任正非已提醒说，华为仍在为生存而战。华为一度占据主导地位的智能手机业务已大幅缩减，如果拜登政府继续推进其正在权衡的进一步技术限制，包括撤销美国公司向华为销售产品的许可证，那么华为进军新业务领域的努力将变得更加紧迫。

曾与孟晚舟共事的华为前美国高管Bill Plummer称，虽然任正非曾坚持称，不会让子女接管他35年前创立的华为，但孟晚舟的晋升显然让她有机会成为其父亲的接班人。他说，吊诡的是，她被软禁的三年实际上起到了帮助作用。

据该报引述华为的一位发言人表示，孟晚舟将当值轮值董事长，为期半年。另外两名华为高管与孟晚舟共同担任轮值董事长一职。

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