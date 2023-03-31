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中国国务院总理李强在中国举办的博鳌经济论坛上表示，他致力于开放和改革这个世界第二大经济体。路透社认为，中国在与西方的贸易和地缘政治紧张局势日益严峻的情况下，正寻求吸引外国投资者。

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该报道称，虽然与西方的紧张关系加剧，中国寻求吸引外国公司。中国总理李强在海南岛省份举行的一次商业和政治峰会上发表了主题演讲，一周前北京已经开始对外国公司发起了魅力攻势，力求提振遭受多年疫情限制打击的中国经济。

但快速复苏的前景，因与美国及其盟友关系紧张，加上中国与俄罗斯的亲密关系、对台湾的强硬立场以及对中国使用敏感技术的担忧等问题而蒙上阴影。

李强说，“无论世界发生什么变化，我们都将始终坚持改革开放……我们将出台一系列扩大市场准入、优化营商环境的新举措，”本月上任的李克强说，在一年一度的博鳌论坛上告诉专家组。

李强乐观说，“一个自信、开放、乐于分享的中国，必将成为世界繁荣稳定的巨大力量。”

本周早些时候，在有马来西亚、新加坡和西班牙总理一起出席的一次峰会上，李强对包括苹果公司蒂姆库克在内的一群外国高管表示，中国会“坚定不移地”致力于开放。中国总理李克强在讲话中还表示，亚洲绝不能发生“混乱和冲突”，中国将成为全球和平的“港锚”。

但根据情绪调查，三年来严格的边境管制和大流行期间的一系列全面封锁削弱了企业对中国的信心，尤其是外国企业的信心。

对于会议上的一些人来说，李向商界传达的信息并没有被忽视。

但也有一些警告。

西班牙首相佩德罗桑切斯在同一小组发言时表示，保护主义将代表“回到过去”并损害中欧关系。但在他发表讲话数小时后，欧盟委员会表示正在研究控制对外投资的措施，以防止某些敏感技术流向中国等竞争对手。

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