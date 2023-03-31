美国强调需要与中国建立冷战时期的危机机制

美国/中国/冷战

美国白宫一位高级官员表示，为美中关系奠定基础的努力尚未成功，未来几个月将决定是否有可能与北京重新建立建设性外交关系，并强调需要“冷战”时期的热线和其他危机机制。

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美国强调需要与中国建立“冷战”时期的危机机制。路透社引述美国印太事务协调员库尔特·坎贝尔30日在与中国因台湾总统美国中途停留而紧张局势加剧之际发表讲话说，华盛顿已向北京明确表示，美国总统拜登与中国国家主席习近平已做好再次通话的准备。

坎贝尔在新美国安全中心 (CNAS) 智囊团主办的一次活动中说，“我们已经做好准备，从我们的角度来看，我们希望保持沟通渠道畅通，我们打算保持这些渠道畅通。”

拜登上个月在一架美国战斗机击落一个疑似中国间谍气球后表示，他计划就这一事件与习近平交谈并澄清气氛，但这尚未发生，此后紧张局势只增不减。

坎贝尔表示，中国一直“不愿参与围绕建立信任或危机沟通或热线的讨论”，但鉴于中美军队在彼此附近行动，建立此类机制将是“负责任的一步” 。坎贝尔称，“我们在冷战期间建造了它们。我们认为它们现在很合适。”

据坎贝尔表示，美国正处于与中国竞争关系新阶段的早期阶段。他说：“人们还认识到，在许多方面，我们为建立关系和护栏奠定基础、地板和护栏的努力尚未成功。”

坎贝尔对与会者说，“我想你们会在未来几个月看到是否有可能在美国和中国之间重建有效、可预测、建设性的外交关系。”

据路透社说，周三，台湾总统蔡英文在前往中美洲的途中抵达纽约。在下周返回台北的途中，她将在洛杉矶停留，预计她将在那里会见美国众议院议长凯文麦卡锡，中国警告称，这种互动可能导致美中关系出现“严重对抗”。此次访问正值美国与中国的关系正处于一些分析人士认为自华盛顿于 1979 年与北京实现关系正常化并与台北建立外交关系以来最糟糕的水平。

坎贝尔说，尽管乌克兰发生战争，但美国正在加强对印太地区的关注，这将在其预算、参与、援助和援助中体现出来。他指出印度将参加预计于 5 月在澳大利亚举行的所称四方国家的另一次峰会，并表示他相信印度与美国的关系是 21 世纪最重要的关系。

坎贝尔表示，美国为其 11 月主办的亚太经合组织 (APEC) 论坛峰会制定了一个“雄心勃勃的议程”，拜登将采取措施解决美国决心不仅在其中扮演安全、外交和政治角色的问题。该地区，“但也具有充满活力的经济和商业作用。”

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