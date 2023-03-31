美媒：台湾总统在美刻意低调 台湾狒狒此时遭射杀的风头恰好掩盖了蔡英文的声量

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台湾总统蔡英文出访中美洲过境美国，去程经纽约。华尔街日报称，围绕蔡英文在纽约两晚访问的气氛非常谨慎。与此同时，中国则在迎接台湾前总统马英九的到访。台湾一只

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据该报，蔡英文美国之行刻意保持低调。蔡英文此次过境美国是多年来最引人注目的一次台湾领导人访美之行。然而，她此行期几乎没有出现在公众视野中。

周三在纽约开始的过境美国之行是蔡英文自2019年年中以来首次外访，当前正值台海紧张关系加剧，许多人担心两岸未来可能发生武装冲突。

根据美中两国的外交约定，台湾领导人对美国的任何访问都需要保持低调。围绕蔡英文在纽约两晚访问的气氛非常谨慎，以至于周四为她举办的主题晚宴的邀请函最初没有提到她的名字或活动地点，只提及“一位非常特别的来宾”。

蔡英文周四白天在纽约的第一站是布鲁克林一家不起眼的面包店，她在那里告诉《华尔街日报》(The Wall Street Journal)记者她并没有预期要接受采访。

据该报称，蔡英文访美的同时，中国则在迎接台湾前总统马英九的到访。马英九倾向于与北京方面建立更紧密的关系，他本周开始了为期12天的大陆之旅，已会见了一些中共官员并被官方媒体报道。

据参与蔡英文行程规划的人士称，蔡英文不会与拜登(Biden)政府的任何高级官员会面。中国政府已警告说，如果蔡英文与美国众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)会面，中国将采取措施回击。中国未具体说明将采取何种反制措施。下周，麦卡锡与其他一些国会议员将在加州与蔡英文会面。

与此同时，中国驻华盛顿和纽约的外交官安排了新闻发布会，谴责蔡英文的访美，这些发布会与蔡英文在纽约短暂露面的时间有所重叠。还有三辆巴士追着蔡英文满城跑，车上载着挥舞中国国旗的示威者，他们在关键站点用扩音器向蔡英文喊话，人数超过了那些举着台湾旗帜欢迎蔡英文的人。台湾国家安全局(National Security Bureau)局长周四指责中国花钱雇人在蔡英文入住的酒店外集会抗议。中国驻纽约总领事馆副总领事钱进称，示威活动反映了中国人民的真情实感，并非总领馆组织。

台湾总统到访美国一直是需要谨慎对待的事件。历届美国政府都试图在显示对台支持的意图和美中紧张关系加剧风险之间进行权衡。任何表明美国正升级本应是非官方性质的美台关系的迹象，都可能引爆美中紧张局势。有鉴于此，台湾总统在美国的停留从不在行程表上。台湾总统在美国时只能与高级官员通电话，有时还是从位于停机坪上的总统专机上。

周三晚间，数以百计的台湾人在一个可以俯瞰哈德逊河的会场欢迎蔡英文。为了避开媒体和抗议者，蔡英文从一个侧门进入会场。在会场内，新泽西州州长墨菲(Phil Murphy)和美国在台协会主席罗森伯格(Laura Rosenberger)等重要人物接见了她。罗森伯格最近刚从美国国家安全委员会(National Security Council)离职。美国在台协会负责在正式外交渠道之外管理与台湾的关系。

周四晚间，蔡英文将在哈德逊研究所(Hudson Institute)举办的晚会上被授予全球领导力奖(Global Leadership Award)。但这个保守派智库没有公开宣布这个活动，在邀请函中也没有提到蔡英文，称这是一次非公开活动。这与该研究所过去几年把该奖项颁发给美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)和特朗普(Donald Trump)执政时期美国驻联合国代表黑利(Nikki Haley)时的做法不同。

据华尔街日报称，此时在台湾，占据台湾媒体焦点的是一只东非狒狒的新闻，其热度超过了蔡英文和马英九出访的消息。据称这只狒狒之前从台湾一个动物园出逃，在逃两周多后被政府单位人员用麻醉镖射击，其后伤重死亡，它的死讯迅速引发了公众不满。在台北国立政治大学(National Chengchi University)任教的政治学者南乐(Lev Nachman)说：“相较而言，这只狒狒的新闻真的占据了所有重要版面。”

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