西班牙首相鼓励习近平给泽连斯基打电话

西班牙/中国/乌克兰

西班牙首相桑切斯周五在北京鼓励中国国家主席习近平致电乌克兰总统泽连斯基，以推进解决乌克兰遭侵略的战争冲突。

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桑切斯是在西班牙驻北京的大使馆举行的新闻发布会上报告说，他已经告诉习近平他 "关注普京对乌克兰的非法侵略"。桑切斯还提及中国于2月份推出一个文件，公布中国关于乌克兰战争冲突的立场。

桑切斯说："我鼓励中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基进行对话，以便习近平能获得有关乌克兰政府对中国的和平计划的观点立场第一手资料"。桑切斯说，这一计划得到"西班牙的支持"。

法新社说，乌克兰总统泽连斯基多次表示愿意与中国主席对话，但习近平尚未给泽连斯基打电话，而习近平与普京进行了几次平行对话，习近平最近还在莫斯科访问了普京。

桑切斯指责俄罗斯总统想要 "削弱 "欧盟。据桑切斯批评说，"普京故意威胁要削弱欧盟。" 他坚持说，"我们已经明白了这个信息，我们知道普京想用他在乌克兰的战争来做什么，我们当然不会接受。"

桑切斯说他也欢迎中国公布对乌克兰战争冲突的立场。桑切斯强调说："我想承认中国政府在两个对我非常重要的问题上所做的努力"：即拒绝使用核武器和尊重领土完整。

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