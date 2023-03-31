香港财储四年跌三成 现仅够港府一年开支 税制改革及削基建压力增

香港/经济

香港财政储备日缩, 但在2022年没有负债的经济体(见绿圈)中, 其负债比率属甚低 2023年3月31日

立法会秘书处就香港的财政预算发表简报，指过去四年，香港的财政储备减少3536亿港元(下同，折合约413欧元)，减幅高达三成，若扣除发行债券和回拨房屋储备金结馀，财政储备的跌幅更高达48%，令现时的财政储备仅足应付12个月的政府开支，是27年来最低水平。《简报》引述国际货币基金组织建议称，香港税基狭窄且波动，须进行「全面税制改革」。

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在此之前两天，环保团体「绿色和平」联同前经济学者关焯照发布研究报告，指香港公共财政已出现结构性财赤，如果强推大举填海造地的「明日大屿」计划，估算即使发债融资，最快五年内将耗尽财政储备，到2041年时，债务更会超过7万亿元，促请港府撤回计划，并优先发展新界的北部都会区「棕地」(按：指乡郊地区中有其他经济活动的前农地，发展成本较低及容易到达)。

俨如英国内阁的行政会议，其召集人叶刘淑仪亦认同，在资源有限的情况下，北部都会区发展应先於「明日大屿」的交椅洲填海工程。不过，特首李家超坚持推动两个计划，指香港发展需要土地，以保持竞争力，另亦要照顾居住需要，但又称当局正进行谘询，会考虑各界意见。

翻查资料，港府2019至20年的财政储备超过1.1万亿元，但翌年底已减至 9779亿，现时更降至八千亿，立法会发表的财政预算案简报亦指出，受三年疫情影响，财政储备与2019年3月的高峰相比，大跌30%，若非因为发行债券及回拨房屋储备金结馀，财政储备於过去四年的流失总额更可能高达5649亿元，跌幅达48%。

香港库房曾因财政储备有足以支付28.2个月的政府开支而出现「水浸」，但现在却有「乾塘」之虞，然而，由於现时港府并未订定财政储备安全线，财政司司长陈茂波认为，目前仅供12个月政府开支的财政储备水平是「稳健」的。《简报》更附注，这水平符合 2002至23年间各任财政司司长定下的「约12个月的政府开支总额」的指导原则。

《简报》又指出，港府未偿还贷款馀额与本地生产总值的比率，在过去四年由0.3%上升至4.3%，引起公众疑虑。但国际货币基金组织（国基会）资料显示，如果将政府资产抵销部分政府总体债务，全球35个先进经济体中，只有四个政府没有净债务，香港是其中之一，显示香港的雄厚公共财政实力。但《简报》补充，亦有评论告诫香港切勿重走西方经济体负债累累的旧路。

《简报》总结，公众关注香港公共财政的长远承担能力，当中包括持续财政赤字丶大幅消耗的储备丶政府债务的升势，以及狭窄和波动的税基，但港府迄今仍未推出扩阔税基的重大措施，面对持续财赤，社会将再出现要求税务改革的声音，而国基会亦建议香港进行「全面税制改革」，以扩大税基，并重建财政缓冲空间。

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