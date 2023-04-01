世界奢侈品翘盼中国有钱人快来欧洲疯买

中国/奢侈品

当中国市场觉醒，世界奢侈品的售卖日子就会好过得更多。原本世界各大品牌希望中国解除新冠病毒疫情清零限制，会给中国人疯买奢侈品带来天翻地覆的改变，可是，几个月下来，很多奢侈品品牌开始失望。

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据法新社今天报道称，主要的奢侈手表品牌都寄希望于中国的重新开放，以确保奢侈品销售在2023年有所增长，但现在它们不会过早就宣称胜利，因为中国游客重返欧洲已经逾期未至。

中国是钟表制造商的一个关键市场。但2022年，随着清零政策的实施和年底感染激增，对中国的钟表出口已经收缩了13.6%。然而，在2月份，他们开始反弹，根据制表联合会的统计数据，按年计算恢复了8.2%。

"中国将重新获得积极的动力，"钟表联合会主席Jean-Daniel Pasche在汇集了劳力士和百达翡丽等48个品牌的 "钟表与奇迹 "展览上接受法新社采访时对前景有积极的预测。

随着中国的重新开放，许多金融分析师大幅提高了对2023年奢侈品行业的增长预测。在新冠病毒疫情清零封锁期间，中国的消费者已经积累了大量的储蓄，汇丰银行的分析师指出，一些估计表明 "在过去三年里 "已经积累了 "6.6万亿人民币"相当于8830亿欧元的储蓄。

据摩根士丹利的分析师预计，2023年中国消费者在奢侈品上的支出将增加20%。根据他们的估计，2000年至2019年期间，中国的奢侈品爱好者为该行业的增长贡献了约60%。他们的消费几乎有四分之三是在海外，这对欧洲的奢侈品商店来说是一个经济上的暴利，尽管自从新冠疫情大流行以来，中国人已经更习惯于直接从中国购买。

然而，在钟表展期间的一次新闻发布会上，瑞士奢侈品巨头历峰集团的高管们仍然保持谨慎态度。历峰集团的财务总监Burkhart Grund警告说，尽管他仍然 对中国的中期发展持乐观态度"，市场的短期演变仍然难以预测。他观察到中国以及香港和澳门的春节期间的活动水平不错，上升趋势延伸到泰国、日本和澳大利亚，以及中国游客返回迪拜的初步迹象"。他却说，"但在欧洲，我们还没有看到更多的迹象。"

在爱马仕（Hermès），皮具店的董事之一纪尧姆-德-塞恩斯（Guillaume de Seynes）毫不怀疑，他在接受法新社采访时说，"中国游客返回法国和欧洲的愿望是存在的"。但飞往法国的航班仍然有限。

据这位爱马仕方面称，目前，在日内瓦展示新手表的爱马仕的两个优先计划仍然是增加商店的平均规模和逐步增加我们在中国的存在，一般每年在中国一个新的城市开设一家精品店。今年1月，在南京开了一家店，以完成在中国的27家店的网络。

在瑞士的顶级旅游目的地卢塞恩，旅游局希望中国游客 "在夏季或春末 "回潮，但这取决于是否有前往瑞士的签证和航班容量"，该城市的一位女发言人也告诉法新社，中国游客参观钟表店是必须的。宝格丽（LVMH旗下）制表部门主管Antoine Pin说："首先，我们将会看到来自中国的有钱人游客"。

Kepler Cheuvreux的分析师Jon Cox预计，"对于那些依赖中国人返回欧洲的品牌，我不会有那么大的信心，因为要恢复到新冠病毒疫情大流行前的水平还需要一些时间。

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