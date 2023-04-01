中国军机加码10架全过中线 昨扰飞近台湾本岛

中国/台湾/蔡英文

台湾国防部周六表示，十架中国飞机越过台湾海峡中线，显示中国继续在台湾附近开展军事活动。中国对台湾总统蔡英文出访中南美洲以及美国表示不满，但也打脸台湾前总统马英九访问中国大陆推动两岸和平说法。

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台湾称今天有10架中国军机越过台湾海峡中线。据路透社说，这条虚拟中线通常是台湾与中国双方之间的非官方屏障。据台湾国防部在关于中国军事活动的每日报告中称，在周六早上 6 点的 开始，九架中国战斗机和一架军用无人机越过中线。

据该部，台湾派出飞机警告中国飞机离开，同时导弹系统对中国军机进行监视，并使用标准措辞进行回应。

尽管台湾反对，但中国声称台湾是自己的领土，台湾近年来抱怨中国空军几乎每天都在台湾附近飞行，而且通常都是在台湾防空识别区的西南部。

据北京威胁说，如果台湾总统蔡英文正在美洲访问期间与美国众议院议长麦卡锡会面，北京将进行报复，但未具体说明。预计蔡英文将于本月从中美洲返回台北途中在洛杉矶与麦卡锡会面。

在时任议长南希佩洛西访问台北后，中国于去年 8 月在台湾周边举行了军事演习，并继续在台湾附近开展军事活动，只是规模有所缩小。

一位熟悉台湾安全规划的高级官员本周告诉路透社，中国不太可能重复此类大型演习，但台湾已做好一切准备以防中国做出“非理性”行动。

路透社报告说，另外，31日昨天有九架中国军机越过中线进行战备巡逻，台湾国防部批评称此举“故意制造紧张局势”并破坏和平与稳定。

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