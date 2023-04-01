习近平推赞与新加坡关系模式

中国/习近平

新加坡总理李显龙正在中国访问。中国国家主席习近平31日在北京会见李显龙并与李显龙会谈期间称，中国和新加坡的关系为该地区国家树立了标杆。

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路透社引述中国国家电视台中央电视台新闻，习近平告诉李显龙，中国愿意与新加坡合作，进一步建设新的陆海“通道”。习近平在会谈中还表示，必须反对霸权主义和霸凌主义，任何国家都不能剥夺亚洲人民追求美好生活的权利。

习近平没有点名第三国。

李显龙与习近平上一次会见是在去年 11 月在泰国首都曼谷。李显龙此次接受中国中央电视台采访时说，“其他国家必须能够接受今天的中国已经不是过去的中国了。” 据李显龙称，“中国繁荣得多，对世界经济的贡献大得多，在国际事务中的发言权也大得多。”

中国是新加坡最大的贸易伙伴，而新加坡是中国最大的外国投资者。自 2019 年全球新冠疫情大流行爆发以来，李显龙首次访问中国。

据新加坡联合早报消息说，李显龙在与习近平会见开场白中说：“我特别高兴能在2019年访问中国后，时隔四年再次来到中国。” 李显龙说，他通常设法每年都访问中国一次，过去四年中国有了许多新发展，很高兴有机会再到中国与老朋友见面，结交新朋友，了解中国最新的发展。

据该报，习近平在开场白中也说，很高兴时隔四个月再次同李总理会面。据习近平说：“你是来华访问最多的外国领导人之一，中方在新一届国家机构成立不久就邀请你来访，充分说明中方也始终把新加坡置于周边外交的优先方向，这也体现了两国的特出、密切的友谊。”

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