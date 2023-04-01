台报评论中国老粉红等于在帮赖清德凝聚海外台侨人气

台湾/蔡英文/老粉红

相隔四年，蔡英文总统二度“过境”纽约，两次都出现相同画面，就是在她抵达下榻饭店时，对街都有中国总领馆动员来的亲共组织，手举“蔡英文大汉奸”标语，上百位中年男女一并由游览车载到现场，行动或许是受指使，但对台湾元首的辱骂，应该是发自内心。台湾上报主笔李濠仲分析称，美国也改变不了“在美草根华人”心灵深处对党国权威的顺从，即便他们今天所在是自由之都纽约。

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据李濠仲撰文称，这些中国裔美国公民即使远在海外，却依旧选择听命中国官方，历次皆有媒体披露，中国总领馆会在事前联系当地侨民，要他们为“维护祖国统一”前往壮声势，只不过，明显年轻一辈很少叫得动，应和者多是在美国长期生活自成一格的“草根华人”，在官方SOP统包安排下，他们通常只需在既定时间、地点单纯“过场”就好。2019、2023两次抗议蔡英文到访，旗帜、标语、口号到人员组成会如此雷同，道理就在这。和中国官方同时台面下运作美国政要冷处理蔡英文来访不同，他们唯一目的就是在现场制造骚乱，让场面难看。

海外“挺共中侨”应该属于世上少有特殊的一类。照理说，他们必然是向往更美好的生活才离乡背井，而后也确实受惠于美式（西方）的经济、民主和自由（包括上街抗议），但从这些人身上，我们却只看到中国一党专制政府的长臂管辖仍是高度有效。中国共产党对内统治，主要借由消除人的自由选择、生活领域政治化和否定普遍人权，进而形成一种强而有力介入人民思想、行为的极权政治，一旦有机会脱离这种从上至下的摆布，难道不会感到海阔天空？又怎么会成为比在中国国内更甘于受遥控的一群？

明显可见，这些平日仅以华人社区为生活圈，尤其来自中国的“草根华人”，在近年美中关系愈加紧张之际，他们表现于外，就是一面享受着在美生活红利，一面跟着中共批判美帝邪恶，他们在家看央视、手机APP用微信、社交网站用微博，一面反美，一面要不耐心等领绿卡，要不寄盼早日入籍为当地公民。去国怀乡，把中国当作永远的祖国无可厚非，但其心境恐怕无关“身在曹营心在汉”，而是恰恰吻合了赴美是生活，反美是工作。

李濠仲指出，这群“在美草根华人”于是再为我们示范了关于极权主义的反向认知。我们也许以为对极权主义牺牲个人自由为代价的国家治理，自有人性上的排斥，对极权政府的暴力统治，也会产生人性上的反感。但“在美草根华人”证明了，当你在极权制度下存在过久，你意识上将很难再融入（适应）另一种制度。

就像当年希特勒出兵占领欧洲国家，他并不在乎当地人反抗，因为他相信“只要在一个地方持续施行高压统治，渐渐就不会再有谁想着其他政治制度。”所以根本无需“一国两制”，压迫总会让受迫者习惯。他在二战中溃败，没有等到这一天，反倒是史达林之后的苏维埃和毛泽东之后的中国，现已一定程度为希特勒的想法给出了佐证，“在美草根华人”就是其一，美国也改变不了他们心灵深处对党国权威的顺从，即便他们今天所在是自由之都纽约。

那些拿着旗子、标语在蔡英文下榻饭店外抗议的中国侨民，内心世界外人一时很难参透，但他们表现于外的行为，却已造成难以逆转的事实。不是每个移民美国的中国人都这副德行，但因为他们最配合中国官方，所以经常成为台面上反映中国意识的一群，中国国际形象下滑未必都是他们所为，他们和科技间谍或外交战狼不在同一层次，却是中国海外庶民粗鲁、无理，有欠文明刻板印象的主要来源。

上报主笔李濠仲分析认为，这次蔡英文过境纽约已无选举因素，但台侨依旧成千上百前往相迎，和事前耳闻中侨又要来“闹场”刺激有关。站在独裁者面前，这些中侨当然也是被压迫的一群，但若站在独裁者身后，他们也就有了压迫人的机会，他们在蔡英文下榻饭店前，一度藉抗议活动逼近台侨，就是一种仗势欺人。而这种仗势，画面传回台湾，除了让人反感，也会直接消磨掉台湾“亲中派”的量能，尤其他们之间的口号如此雷同。

李濠仲称，台湾各党总统参选人皆有选前访美惯例，赖清德因为同时具有国家副总统身分，使得他的访美会比对手存在更多变量考虑。不过，挺共中侨在蔡英文这次过境又一次到场叫嚣，不只再度区隔台湾、中国的文明差异，且鼓励了海外台侨站出来维护台湾总统过境尊严，台侨继蔡英文之后，又进一步积极串联，打算力邀赖清德接续访美，可以说，经中国老粉红一阵搅和，已等于先一步为赖清德铺垫了海外台侨人气。

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