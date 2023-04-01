德国外长本月将访问北京

据德国《商报》报道，德国外长贝尔博克将于四月中旬访问北京，她此行的重点将是德国政府尚未公布的新中国战略。但德国政府在发布战略时间上，尚存在分歧。

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《商报》引述消息人士称，外长贝尔博克将于四月复活节假期后飞往北京。结束对中国的访问后，她将飞往日本，参加七国集团外长会晤。

德国外交部亚太司司长斯佩兰（Petra Sigmund）今年二月底已前往北京，为贝尔博克访华行程铺路。《商报》称，贝尔博克访华的一个重点议题将是德国政府尚未公布的中国战略，这份战略由德国外交部负责起草。根据这份新战略，德国会调整对华关系，并且会就中国日益增长的影响力作出回应。

去年曾有报道称，德国总理府对外交部制定的新中国战略中过于强硬的措辞表示不满，并责其加以修改。修改后的版本据称措辞有所缓和。按照本届政府的联盟协议，德国将中国定义为合作伙伴，竞争对手和制度性对手。曾有媒体报道说，绿党籍外长贝尔博克将重点放在制度性对手上。

目前德国政府内部就何时公布新中国战略，尚存在分歧。外交部倾向于在德中政府磋商会议举行前，总理府希望在磋商会议结束后再公布。德国教育部长斯塔克-瓦青格不久前刚刚访问了台湾，受到中国强烈反对。德国政府内部一些倾向于规避风险者对在德中政府磋商会议前公布措辞依旧较为强硬的中国战略感到犹豫。预计公布时间可能会推延。德中政府磋商会议预计今年6月举行。

《商报》认为，北京方面目前还是希望能够和德国维持良好双边关系。

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