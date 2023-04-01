李显龙见习近平说了“台湾是中国内政”？台官方澄清

新加坡/中国/台湾

新加坡总理李显龙于3月27日至4月1日访问中国，出席博鳌亚洲论坛并会晤中国国家主席习近平。台湾国内有媒体引述中国外交部新闻稿，称李显龙会晤习近平时说“台湾问题是中国的内政”，还说“鼓吹‘今日乌克兰、明日台湾’会带来不可预测的严重后果”。自由时报今天称，对此，台湾外交部今（1）日回应，该内容引用自中国官媒，与星国政府新闻稿及相关媒体报导有明显出入。

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据自由时报署名杨丞彧今天报道称，中国外交部新闻稿声称，李显龙表示“世界上几乎所有国家都认可世界上只有一个中国”，都在“一个中国政策”基础上同中国发展友好合作关系。台湾问题是中国的内政，鼓吹“今日乌克兰、明日台湾”会带来不可预测的严重后果。新加坡主张国与国应相互尊重、和平共处、互利合作、避免冲突，共同应对风险挑战。即使有竞争，也要基于相互尊重与信任，不能“非黑即白，选边站队”。但是中方所称的内容，在新加坡外交部新闻稿则完全未出现。

该报称新加坡外交部新闻稿指出，李显龙祝贺习近平连任国家主席以及“两会”顺利召开。在重申良好的双边关系时，李显龙和习近平同意将星中关系升级为“全方位、高质量、前瞻性伙伴关系”，反映了双方致力于不断扩大双边合作，并在数位和绿色经济等前瞻性领域寻求新合作。两人也一致认为，双方应致力将航班及人员往来恢复到疫情前水准。

新加坡外交部新闻稿也提到，习近平向李显龙介绍中国国内优先事项，李则对中国致力于改革和现代化的努力表示欢迎，并强调新加坡愿加强与中国的经济交流。此外，李显龙也和习近平就区域与国际局势发展交换意见。李显龙欢迎中国更积极参与东盟，双方再此确认将该区域开放、和平、包容之重要性。

自由时报指，对于李显龙会晤习近平，台湾外交部表示，持续密切关注相关发展。台湾国内媒体引用中国官媒，报导李显龙会晤习近平的谈话内容，与星国政府新闻稿及相关媒体报导有明显出入。台湾外交部还澄清，此类未经衡平查证且意图影响台星关系正向发展的报导，外交部不予接受。

中国外交部官方网站今天关于习近平会见李显龙新闻稿，指李显龙表示，很高兴时隔数年再次访华，看到中国各地都在迅速恢复经济活力。我对中国经济的韧性抱有坚定信心，相信中国经济将持续向好发展，新加坡等周边国家都期待同中方进一步深化经济合作。新中两国拥有坚固友谊和深度理解互信，两国关系始终保持良好发展势头。新方期待同中国新一届政府尽快对接沟通，推进互联互通等重大项目合作，以完成新中自贸协定升级谈判为契机，对外发出中国继续深化对外开放和新方致力于进一步深化新中合作的明确信息。希望通过我这次访问，为新中全方位高质量的前瞻性伙伴关系发展注入新的活力，推动新中各领域合作取得更多成果。世界上几乎所有国家都认可世界上只有一个中国，都在一个中国政策基础上同中国发展友好合作关系。台湾问题是中国的内政，鼓吹“今日乌克兰、明日台湾”会带来不可预测的严重后果。新加坡主张国与国应相互尊重、和平共处、互利合作、避免冲突，共同应对风险挑战。即使有竞争，也要基于相互尊重与信任，不能非黑即白，选边站队。

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