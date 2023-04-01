纽约曼哈顿仇杀华人凶犯遭判22年监刑

美国/中国/纽约凶案

美国纽约市一名男子承认在 2021 年杀害一名中国移民时犯有过失杀人罪和仇恨罪，美国司法当局称，该男子已被判处 22 年徒刑。

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纽约男子因杀害中国移民已被判入狱22年。凶嫌贾罗德·鲍威尔 (Jarrod Powell) 在曼哈顿东哈莱姆区对 61 岁的音译为姚盼马 (Yao Pan Ma) 的袭击是美国各地针对亚裔美国人和太平洋岛民的一系列袭击事件之一。

受害人姚盼马去世前昏迷了八个月。警方关于 2021 年 4 月凶杀袭击事件的监控录像显示，姚盼马被一名男子从后面撞倒，并多次踢中头部。

曼哈顿地方检察官阿尔文·布拉格 (Alvin Bragg) 办公室在一份声明中表示，鲍威尔今年 1 月承认犯有一级过失杀人罪与仇恨罪，并宣布 51 岁的鲍威尔被判处 22 年监禁。

据美国媒体报道，姚盼马是一名糕点师，在袭击案发生前两年与妻子一起来到美国。

曼哈顿地方检察官办公室称，鲍威尔在庭审请求中承认，他之所以针对姚盼马是因为他的亚裔血统。该办公室表示，目前有 39 起与反亚裔仇恨犯罪有关的未决案件。

在亚特兰大三个水疗中心发生枪击事件导致 8 人死亡，其中包括 6 名亚裔女性，一个月后，在纽约姚盼马遭到袭击。

路透社引述皮尤研究中心 2022 年的一份报告，大约三分之一的亚裔美国人表示，由于担心威胁和袭击，他们已经改变了日常生活方式。联邦调查局表示，2021 年美国发生了 305 起针对亚裔的仇恨犯罪。

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