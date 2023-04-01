贾麦岱：对瓜国而言台湾是唯一真正的中国

台湾/中国

台湾总统蔡英文今天抵达危地马拉访问，大陆外交部发言人毛宁向危地马拉喊话「认清大势，早日做出正确选择」，但危地马拉总统贾麦岱在欢迎蔡英文的场合公开表示，台瓜邦谊「坚不可破」，并强调，瓜国承认且肯定台湾是一个主权独立的国家，也是「唯一且真正的，对我们来说的中国」。这番谈话等于是对中国外交部的正面回击。

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蔡英文一行在当地时间31日下午抵达危地马拉，出席在总统府所在地、国立文化宫举行的军礼欢迎仪式，随即在总统会客室举行两国元首会谈，见证两国外长签署「台瓜基本合作协议」。

危地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）赠予蔡英文金质「 五火山大十字勋章」，这是瓜国政府用来表彰对区域整合具有卓越贡献的国家元首勋章。

蔡英文在会谈后转述说，瓜国总统贾麦岱曾说「所谓友谊，就是不离不弃，同甘共苦」，她深有同感，感谢去年，当中国对台军演时，瓜国第一时间仗义执言。她说，民主伙伴团结合作，一定可以强化韧性，期盼台瓜合作，创造双赢。

贾麦岱在会谈中表示，危地马拉政府再次表达坚定的立场，在各个双边、多边，以及国际场域，呼吁要推动台海和平稳定，并且尊重台湾主权以及领土的完整，他说，「我们与台湾的邦谊坚不可破」。

贾麦岱还说，对危地马拉而言，蔡英文这次访问非常重要，让危地马拉政府有机会可以重申对中华民国台湾的支持，为两国的邦谊注入新的活力。并且再次承认且肯定，台湾是一个主权独立的国家，是与瓜国分享历史、兄弟邦谊、相互尊重，以及分享民主价值，「唯一且真正的，对我们来说的中国」。

美东时间3月30日晚间，蔡英文在纽约受邀出席美国「哈德逊研究所」举办的晚会，并获颁「全球领导力奖」。不料，原本传出将到场的美国前国务卿蓬佩奥竟没有出席。又有国际媒体报导指，由于美方不想给北京有过度反应的借口，蔡英文回程停留洛杉矶时，预定在里根图书馆的演说行程遭到取消。

对此，台湾总统府副秘书长张惇涵响应说，媒体报导蔡英文过境洛杉矶诸如演讲等活动，都是臆测，相关行程仍在持续缜密安排中，基于双方默契与互信，在定案后才会和各界说明。

蔡英文在哈德逊研究所发表演说表示，她所获颁的这个「全球领导力奖」，实际上是向台湾人民致意，纵使面对艰巨挑战，台湾人民依然展现坚毅韧性。研究所所长瓦特斯则说明颁奖给蔡英文的原因，称赞蔡英文以极大的勇气和明确的决心，领导一个充满活力的民主国家抵抗暴政，并维护自由开放的印太地区。

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