防误判及擦枪走火 日中防务建成海空联络机制热线

中国/日本/防卫联络热线

日本防卫省31日宣布，日中两国防务部门干部间的直通热线（直通电话线路）建设已经完成。两国政府正在就春季前后启用展开协调，设备方面的准备就绪。日本担心，在中国加强在东海军事活动的形势下，能否为了缓和紧张而切实运用热线成为课题。

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据共同社报道称，日中防务部门完成海空联络机制热线建设。该热线是旨在避免自卫队与中国军队在东海等地出现偶发性冲突等不测事态的相互通报机制“海空联络机制”的主要内容。自2007年首脑间就建设方针达成共识16年后，全面启用有了眉目。

迄今，日中防务部门在现场的飞机和舰艇部队之间能够进行交涉。如果热线启用，那么防卫省和中国国防部的干部之间可以通过直通电话线路进行沟通。防卫省负责人表示除了避免不测事态外，“该机制还主要着眼于相互理解和构建互信。例如两国存在应该讨论的议题之际等，设想的用途广泛”。

海空联络机制由相关部门间的年会、飞机和舰船等现场层面的交涉、干部间的热线构成。2018年6月启动了举办年会和现场层面联络，今后将能够通过热线在必要时切实沟通。

据共同社称，2007年4月，时任首相安倍晋三和国务院总理温家宝就建设海空联络机制达成了一致。之后，因围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的对立和新冠疫情蔓延，政府间磋商陷入了停滞。2022年11月，日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平就尽早启用热线达成了一致。

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