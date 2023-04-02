中国电动汽车市场：德国制造商将被甩在后头？

据德国N-TV电视台报道，在汽车销售天堂中国，情形对德国汽车来说趋向于有所紧张。中国汽车制造商正在获得越来越多的份额。西方制造商在拥有数十年的主导地位后，是否正在走向无足轻重？

广告 继续浏览后续

在中国这个世界上最大和最有利可图的汽车市场上，德国汽车制造商面临越来越多的逆风。内燃机汽车销量大幅下降，电动汽车销量上扬。而满足市场需求的主要是中国国内汽车制造商的产品。德国宝马、戴姆勒和大众在蓬勃发展的电动车市场上，只占有一个可笑的小空间。观察家们担心，这可能是一场戏剧性的驱赶竞赛的开始。

根据总部设在上海的咨询公司automobility的消息，电动汽车在整个中国市场上稳步增长的份额，将很快导致国内企业完全超越外国企业。2022年国内汽车制造商将占到中国私家车总销量的47%。外国品牌显然正在失去市场份额。2023年将是本土品牌销量首次超过全球品牌的一年。对几十年来一直领先市场的福特、宝马或大众来说，这意味着一个转折点，并可能带来严重后果。

几十年来，中国一直是西方汽车制造商的销售天堂。2022年，这里总共有约2300万辆私家车新车注册，相比之下，在世界第二大汽车市场美国只有1370万辆新车注册。然而，比迄今为止的销售量更重要的是市场的进一步潜力。就汽车密度而言，在中国仍然有很大的提升空间。在美国，每1000名居民已经拥有约820辆汽车，在欧盟，每1000名居民拥有约570辆汽车，而在中国只有约110辆。

国内和国外的公司都在争夺这块蛋糕中最肥美的一块。数据显示，中国汽车制造商显然处于更好的地位。因新冠导致的经济刹车和取消补贴等虽然使汽车销量大幅下降，但外国制造商受到的打击更大。根据中国私家车协会的统计，中国汽车制造商的销量在今年一月和二月仅下降了1%，但德国制造商的销量缩减了21%。日本的缩减了40%，韩国的缩减了25%，美国的缩减了13%。

德国汽车专家费迪南杜登霍夫也认为，中国汽车工业很快就会超过外国竞争对手。他预计，这种超越将在2024年或2025年发生。但他没有看到任何末日景象，也没有看到外国汽车制造商会像一些人担心的那样，在中国被甩在后头，不得不满足于蛋糕的碎屑。他说，“新的汽车圣地看起来会有所不同，但欧洲人、美国人和日本人都将在其中竞争。”

中国已经成为世界上最重要的电动汽车单一市场，因为北京政府一直奉行一贯的长期的工业和技术政策，并专门推广新能源汽车，提供相当于1200亿美元的丰厚补贴和补助。这样的政策带来了什么效果，人们今天已经可以看到。世界上没有任何地方像中国这样有这么大的对更多气候友好型车辆的需求。去年，混合动力汽车和电动汽车的销量翻了一番，该行业现在占到了销量的1/4。其他国家的政策都没有带来这样强劲的效果。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅