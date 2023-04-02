中日外长会谈没有相见欢？

日本/中国

中国与日本外交部长今天在北京举行会谈。日本外相林芳正与中国外长秦刚会谈涉及多项议题。外媒聚焦林芳正受于压力，敦促中国方面释放数日前被以间谍罪逮捕的日本国民。而中国外长秦刚则对日本跟随美国包括对中国限制半导体产品出口，大表不满，措辞强硬。法新社称，秦刚警告，东京宣布的对半导体制造设备出口的限制，只会进一步刺激中国自力更生。

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据法新社今天报道称，中国外交部长秦刚周日对来访的日本外相林芳正说，东京宣布的对半导体制造设备出口的限制，只会 "进一步刺激 "中国 "自力更生"。

法新社引述秦刚说，"封锁只会进一步促进中国自力更生的决心。"法新社引述双边会谈根据部长级会议的记录，秦刚称日本是华盛顿的 "走狗"。

不过，中国外交部官网关于秦刚与林芳正相关议题的说法，没有“走狗”二字，而是：“日本切肤之痛犹在，不应为虎作伥。”

法新社称，日本外相林芳正对记者说，他为这些限制措施辩护，认为它们 "符合国际规则"，并说它们 "不针对任何特定国家"。

林芳正的访问是2019年12月以来日本外相首次访华。它是在双边关系严重恶化的三年多后进行的。

两位部长周日在北京的会晤是在日本宣布打算限制半导体制造设备的出口后仅两天举行的。随着周五的宣布，类似于美国和荷兰早先的决定，东京立即引起了中国的愤怒，中国被作为目标而没有被直接点名。

日本经济部长西村康稔周五说，出口限制的目的是 "防止技术转用于军事目的"，并保证没有特别针对哪个国家。

根据会议记录，中国指控"美国用欺凌手段粗暴地压制日本的半导体产业，现在又对中国故技重施。"

法新社说，半导体已经成为中国和日本这两个世界第二和第三大经济体之间困难关系的一个主要症结。

据日本经济新闻报道称，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。对中国的出口将变得困难。美国正在对用于超级计算机和人工智能（AI）的先进半导体的制造设备严格限制对中国出口，日本也在看齐。在决定各国工业竞争力和安全的半导体领域，全球的分裂在加深。

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