意大利考虑是否续签一带一路？贝卢斯科尼罕见强硬

意大利/中国/的里雅斯特

据意大利《 Decode39 》报道称，意大利政府正在考虑是否续签“一带一路”倡议的谅解备忘录。该报31日聚焦意大利的里雅斯特机场与港口是否售权给中国议案。争议中，意大利前总理贝卢斯科尼 罕见明确表态，不能让战略要港落入不友善的手中。

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意大利《 Decode39 》的报道以“意大利如何保卫的里雅斯特港对抗中国”为题。署名加布里埃尔·卡雷尔的该报道称，意大利总理梅洛尼强调了的里雅斯特停靠港的战略重要性，而前总理贝卢斯科尼则更明确地警告不要落入“不友好”的中国目标。

该报说，与此同时，意大利政府正在考虑续签“一带一路”倡议的谅解备忘录议题。

据该报，为什么的里雅斯特港至关重要。 正如意大利总理乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 对Il Piccolo所说，意大利北部的停靠港，是意大利与世界联系的重要组成部分；它是“将意大利投射到东方并打通从东北欧到地中海的道路的天然平台。

正如企业部长阿道夫·乌尔索 (Adolfo Urso) 最近宣布的那样，政府打算将的里雅斯特作为乌克兰战时进出口的主要参考港。意大利总理称，“乌克兰对我们来说是和平的希望和未来的机会。当战争结束时，我希望它很快就会实现，意大利公司将准备好迎接重振基辅经济的挑战。”总理解释说，4 月 26 日在罗马将举行乌克兰重建会议。

意大利总理Meloni没有直接提到北京，但指出，中国的目标是里雅斯特机场以及塔兰托港。该报称，美国对此表达担忧。总理的主要政治伙伴西尔维奥贝卢斯科尼更为明确。在给Il Piccolo的一封文件中 ，意大利力量党的领导人贝卢斯科尼指出了政府对巴尔干地区的承诺 ，然后强调意大利“不能在不友好的情况下丢开最具战略意义的基础设施，即的里雅斯特港落入中国丝绸之路项目之手。”

贝卢斯科尼称，“当然，对于一个以贸易为生的意大利来说，中国是一个重要的对话者，但与中国的关系不能是结构性的从属关系。”

针对“一带一路”，在意大利于 2019 年加入中国基础设施外展项目时签署的贸易协议中，有中国交通建设总公司 (CCCC) 之间的合作协议，该公司掌握在中国政府手中，是北京许多扩张项目的承包商，涉及东亚得里亚海港口系统管理局，包括的里雅斯特和蒙法尔科内海港。

2020 年，美国政府将 CCCC 列入黑名单，因为它与中国军方有联系。

同样令人担忧的是 中国国有航运和物流集团中远集团进入汉堡海港码头的问题，该公司持有物流公司 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 24.9% 的股份。后者又于去年初达成协议，收购了 Trieste 物流平台公司 50.01% 的股份。

正如 Merics 分析师 Francesca Ghiretti 所告诉的，中德交易“似乎没有对意大利的里雅斯特产生直接影响。” 然而，更广泛的观察会引发竞争问题。“从中国获得国家资金的中远集团与该行业的其他公司不在同一水平上竞争，在市场上的主导地位是北京的潜在地缘政治工具。”

该报道称，到年底，意大利政府将不得不决定丝绸之路谅解备忘录，该谅解备忘录将自动续签 ，除非两个合作伙伴之一提前三个月通知对方决定退后。

意大利总理最近指出，这个问题“仍在评估中”。

面对欧洲对与中国关系的谨慎，中国驻欧盟大使傅聪指出，欧洲国家是愿意按照美国的要求限制与北京的贸易，并警告他们将“自行承担风险”。

该报诘问那是威胁吗？ 该信息似乎也是针对意大利的，因为它利用了意大利外交官的普遍担忧，他们认为，从丝绸之路上退后一步可能会引发北京类似对澳大利亚采取的严厉、胁迫性的威胁，就像中国对与台湾缔结合作关系的立陶宛给予的打击。

该报称，一方面，一带一路谅解备忘录实际上是 一纸空文 ：正如文件所述，它“不构成可以从中推导出国际法规定的权利和义务的国际协议。”但另一方面，与立陶宛和澳大利亚的比较因而主张不续签一带一路的人认为，那是过分的：因为意大利是七国集团国家之一，而且是唯一加入“一带一路”的7国集团国家，这样的回应会遭到7国集团严厉的反制。

据《 Decode39 》，尽管如此，意大利农业部长 Francesco Lollobrigida 表示 ，在这个问题上，罗马应当“将与欧洲国家以及美国以及北约国家采取一致行动”。

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