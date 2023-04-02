日本外相敦促中国释放被拘留的国民 秦刚冷回中方依法处置

日本/中国/间谍

日本外相林芳正2日会见中国外长秦刚，敦促北京立即释放一名被拘留的日本国民，该日本人被指控间谍。中国外交部官网简短报告，关于一名日本公民涉嫌在华从事间谍活动案件，秦刚强调，中方将依法处置。消息称，自 2015 年以来，至少还有 16 名日本人因涉嫌从事间谍活动而在中国被拘留。

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据路透社今天报道称，日本外相敦促中国释放被拘留的国民。林芳正与秦刚的会面是日本外相三年多来首次访问北京，中日在地区紧张局势加剧的情况下寻求共同点。

日本公司发言人一周前表示，安斯泰来制药公司的一名员工因不明原因在中国被拘留。据日本共同社报道，自 2015 年以来，至少还有 16 名日本人因涉嫌从事间谍活动而在中国被拘留。

林芳正报告称，“我对最近在北京拘留一名日本人提出了抗议，并强调了我们在此事上的立场，包括早日释放这名国民。” 林芳正表示，日本正在寻求有关拘留的法律程序的透明度，并要求中国确保公平和安全的商业环境。他没有详细说明中国的反应。

日本外相说转达了东京对中国军事活动增加的严重关切，包括中国与俄罗斯的亲密关系以及中国在东海的海上存在。林芳正称，“我们都确认了继续就国家安全等问题进行对话的重要性。”

林芳正说，他与秦刚谈到了“确保台湾海峡和平与稳定的重要性”。北京表示，秦刚警告日本“不得以任何形式干涉台湾问题或损害中国主权”，强调台湾是“中国核心利益的核心”。

在东京继美国之后于周五宣布对半导体制造设备实施出口限制后，秦刚今天警告日本“不要与坏人为伍”。但林芳正告诉记者，这些限制“不针对任何特定国家”。

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