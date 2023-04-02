武汉新冠肺炎难属张海不懈维权被正式批捕

据维权网发布的消息，公开支持武汉退休老年人抗议医保改革“白发运动”，本身又是武汉新冠肺炎死难家属的维权人士张海在今年2月17日遭当局抓捕后，现已被正式批捕。

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据介绍，去年2月初开始，武汉、大连、鞍山等地相继发生众多退休老人抗议医改的“白发运动”，武汉地区的抗议规模很大。张海对此公开表达支持，并通过推特转发相关抗议视频。张海在今年2月17日被失踪后，现在被羁押在武汉市第二看守所内。

维权网指出，张海的父亲去年初不幸因新冠肺炎去世。张海认为，武汉地方官员瞒报疫情导致全球受害，至今却没有人为此负责，因此他一直没有放弃追责。张海曾状告武汉市政府，要求公布疫情真相，但此后却不断受到当局骚扰。张海的追责不仅是为了他的父亲，也是为众多在武汉疫情中被夺去生命的民众，更为了避免以后类似的人祸再次发生。

去年1月23日，本台采访了张海，他说他的诉求是追究武汉的中部战区总医院，和武汉和湖北省政府的责任，起诉他们隐瞒疫情，导致他骨折的父亲在不知情下在医院感染新冠病毒而死亡。但他的诉状没有被任何一个法院受理，导致他的电话，微博，微信，同外界的交流都受到控制封杀。他在武汉不能接受外媒采访不能出门还被跟踪，亲戚朋友也受到警告。

张海当时说：我深切地感受到作为一个中国人的悲哀，我们什么都没有，没有知情权，没有尊严，什么都没有。

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