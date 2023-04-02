欧盟进口的蜂蜜近半数掺假？

RFI原材/食品安全

欧洲 – 欧盟是继美国之后，全球第二大蜂蜜进口地。但欧盟打假部门-欧洲反欺诈办公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的报告高度怀疑近46%的进口蜂蜜涉嫌违反欧盟规定。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周五发布上网的最新话题。欧洲反欺诈办公室（OLAF）经过对来自数个欧盟成员国的300多份样品的抽查，对大部分来自中国的进口蜂蜜，和几乎所有来自的土耳其进口蜂蜜有怀疑。业内分析认为，造假者的目的是为了压低价格，并呼吁欧盟加强监测手段和标签规范。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月29日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道，介绍欧洲反欺诈办公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的一份调查报告。该机构怀疑欧盟进口的蜂蜜半数掺假。所使用的主要作假技术是在蜂蜜内掺入大米糖浆和甜菜糖浆。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués]。换做中文可被译作[欧盟进口蜂蜜有一半被怀疑掺假]。下面是简介以供分享。

--欧盟进口40%其所消费的蜂蜜-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，欧盟境内消费的蜂蜜40%依赖进口。欧盟是继美国之后，全球第二大蜂蜜进口方地。经调查，近46%的进口蜂蜜涉嫌违反欧盟规定。欧洲反欺诈办公室（OLAF）对来自数个欧盟成员国的320份样品进行检查后宣布，怀疑大部分来自中国的进口蜂蜜，和几乎所有来自的土耳其进口蜂蜜。

--欧盟进口的假蜂蜜是掺糖浆-

调查显示，主要的作假技术是在蜂蜜内掺入大米糖浆及甜菜糖浆。造假份子的目标是要压低蜂蜜价格，损害欧盟养蜂人的利益。

RFI Image Archive / Matières Premières : l’Union européenne importe en effet 40% de sa consommation de miel, elle est le deuxième plus gros importateur mondial après les États-Unis. Selon une enquête des autorités européennes de la lutte anti-fraude, presque la moitié des miels importés dans l'Union européenne sont suspectés d'être frelatés. L'ajout de sirops de sucre de riz ou de betterave est la principale technique frauduleuse. (illustration) Anne Andlauer - RFI Image Archive

[法国养蜂人全国联盟]（UNAF-Union Nationale de l’Apiculture Française)指出，这种结论并不让人感到意外。业内人士早在几年前就对进口蜂蜜的糟糕质量发出了警告。[法国养蜂人全国联盟]（UNAF）的发言人指出，由于气候变化、亚洲大黄蜂的入侵，以及农药的使用，蜂蜜的主要产区出现减产。与此同时，市场上销售的蜂蜜却越来越多。这意味着，假蜂蜜弥补了产量减少的缺口。

--业内呼吁欧盟加强标签规范-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，养蜂业呼吁欧洲当局制定检测假蜂蜜的更有效分析方法，以使“怀疑”能够得到“确认”。

RFI Image Archive / Matières Premières : la moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués. Ici, un apiculteur gratte la cire d'un nid d'abeille rempli de miel avant qu'il n'entre dans l'extracteur de miel. (illustration) dpa-picture alliance via Getty I - picture alliance / RFI Archive

业内人士还呼吁布鲁塞尔，调整蜂蜜的标签规定，在现有的基础上，加注不同来源国蜂蜜的所含比率。总之，蜂蜜的售价太低，就得小心。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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