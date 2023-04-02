欧盟进口的蜂蜜近半数掺假？
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欧洲 – 欧盟是继美国之后，全球第二大蜂蜜进口地。但欧盟打假部门-欧洲反欺诈办公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的报告高度怀疑近46%的进口蜂蜜涉嫌违反欧盟规定。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周五发布上网的最新话题。欧洲反欺诈办公室（OLAF）经过对来自数个欧盟成员国的300多份样品的抽查，对大部分来自中国的进口蜂蜜，和几乎所有来自的土耳其进口蜂蜜有怀疑。业内分析认为，造假者的目的是为了压低价格，并呼吁欧盟加强监测手段和标签规范。
本台法广（RFI）法文网2023年03月29日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道，介绍欧洲反欺诈办公室（OLAF-Office européen de Lutte Anti-Fraude）的一份调查报告。该机构怀疑欧盟进口的蜂蜜半数掺假。所使用的主要作假技术是在蜂蜜内掺入大米糖浆和甜菜糖浆。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La moitié des miels importés dans l’UE suspectés d’être trafiqués]。换做中文可被译作[欧盟进口蜂蜜有一半被怀疑掺假]。下面是简介以供分享。
--欧盟进口40%其所消费的蜂蜜-
本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，欧盟境内消费的蜂蜜40%依赖进口。欧盟是继美国之后，全球第二大蜂蜜进口方地。经调查，近46%的进口蜂蜜涉嫌违反欧盟规定。欧洲反欺诈办公室（OLAF）对来自数个欧盟成员国的320份样品进行检查后宣布，怀疑大部分来自中国的进口蜂蜜，和几乎所有来自的土耳其进口蜂蜜。
--欧盟进口的假蜂蜜是掺糖浆-
调查显示，主要的作假技术是在蜂蜜内掺入大米糖浆及甜菜糖浆。造假份子的目标是要压低蜂蜜价格，损害欧盟养蜂人的利益。
[法国养蜂人全国联盟]（UNAF-Union Nationale de l’Apiculture Française)指出，这种结论并不让人感到意外。业内人士早在几年前就对进口蜂蜜的糟糕质量发出了警告。[法国养蜂人全国联盟]（UNAF）的发言人指出，由于气候变化、亚洲大黄蜂的入侵，以及农药的使用，蜂蜜的主要产区出现减产。与此同时，市场上销售的蜂蜜却越来越多。这意味着，假蜂蜜弥补了产量减少的缺口。
--业内呼吁欧盟加强标签规范-
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，养蜂业呼吁欧洲当局制定检测假蜂蜜的更有效分析方法，以使“怀疑”能够得到“确认”。
业内人士还呼吁布鲁塞尔，调整蜂蜜的标签规定，在现有的基础上，加注不同来源国蜂蜜的所含比率。总之，蜂蜜的售价太低，就得小心。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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