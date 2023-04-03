不顾中方威胁 美议长确认与蔡英文会面

美中台

2023年3月30日，在美国华盛顿国会山，美国众议院议长凯文-麦卡锡在新闻发布会上。麦卡锡办公室宣布，麦卡锡将与过境美国的台湾总统蔡英文5日在加州会面。

尽管中国方面威胁将采取报复行动，美国众议院议长麦卡锡3日确认，将与访问南美洲国家危地马拉后过境美国的台湾中华民国总统蔡英文在加州会晤。

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美国众议院议长麦卡锡办公室在当地时间周一通知媒体，麦卡锡将于4月5日，在加州里根图书馆与“台湾总统蔡英文”会谈。通知还提醒，媒体记者必须办理采访证件方能进入。

麦卡锡是美国总统职位的第二顺位接替人，排在副总统之后。周三，中国国台办发言人明确表示，北京认为蔡英文在美国停留不只是过境，还说蔡英文与麦卡锡会晤是一种挑衅，北京方面必将做出回应。中国外交部发言人毛宁称，“中国将采取坚定措施维护主权和领土完整”。

不过，白宫发言人同日表示，北京方面没有理由对此反应过度。而台湾总统府发言人林聿禅表示，台湾与民主国家间的交流，是2300万台湾人民的权利，中国没有置喙的余地。

麦卡锡前任佩洛西去年抵达台湾访问，招致北京举行大规模连续数日的锁岛军事演习。麦卡锡此前也曾表示他会访问台湾，一些分析认为那样将会激怒北京，给中国增加台海军事活动提供借口。那么，麦卡锡与蔡英文在美国本土会晤形同给北京留有余地，避免华盛顿与北京的关系进一步恶化？

不过，这将是台湾总统与美国众议院议长首次在美国本土会面，这也是美中1979年建交以来，台湾总统在美国进行的最高级别的公开会晤。

与蔡英文访美的同时，中国大陆则在迎接台湾前总统马英九的到访，马英九是1949年两岸分治以来首位台湾前总统访问中国，他在担任总统时，曾与中共领导人习近平在新加坡举行历史性会晤。他在走向尾声的12天的大陆之旅中，在南京拜谒了中山陵，在湖南祭祖，一路有大陆高级官员陪同。

4月2日，马英九带领一群台湾学子与湖南大学师生座谈时说出“台湾大陆都是一个中华民国，都是中国”引起热议。他的原话是，“我们的国家分了两个部分，一个是台湾地区，一个是大陆地区，都是中华民国，都是中国......”

这段话并未见诸于中国大陆官媒，台湾中国大陆委员会批评马英九落入北京一中原则陷阱，矮化台湾。台湾反对党国民党发言人则称马英九的相关表述“有效捍卫中华民国主权、国格及尊严，具备高度历史与现实意义”。

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