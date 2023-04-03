为什么说芬兰让北约如虎添翼

俄罗斯侵乌战争

2023年3月31日，北约成员国罗马尼亚，美军直升机在部署在米哈伊尔-科加尔尼察努空军基地完成兵力部署。4月3日，北约秘书长宣布，芬兰将于次日正式加入北约组织。

芬兰加入北约，普京没有想到，更不愿看到，结果一手促成。

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在俄罗斯侵略乌克兰的种种“理由”中，指责北约企图东扩是一个“重大理由”，在俄罗斯侵乌一年零一个多月之际，北约真的“东扩”了。芬兰，这个与俄罗斯有着长达一千三百多公里边界线，历史上屡遭沙皇欺压，危险的冷战时期仍维持中立，终于在俄罗斯侵乌炮火的威胁下，与另一个一直秉承中立原则的瑞典，同时申请加入北约。3月4日，芬兰的旗帜将在北约总部升起。

面对侵略本性难移的俄罗斯，芬兰加入北约可以说使后者如虎添翼 ，北约东翼，在一些战略家眼中，犹如一块不完整的拼图，一旦遭遇俄罗斯攻击，抵御能力相当脆弱，芬兰军队的加入使得北约脆弱的东翼拼图差不多完整起来。

大家都还记得，当普京发动侵乌时，莫斯科用以自证的理由就是指控北约有着借扩张围堵其领土的野心。13个月以后，芬兰加入北约意味着这一美国领导的军事防御同盟与俄罗斯的边界瞬间扩大了一倍，严重地改变了从波罗的海到北极地区的力量对比。等到瑞典也加入进来的时候，这块拼图就完成了。

前北约高官，后来成为查塔姆智库研究员的Jamie Shea表示，“面对咄咄逼人的俄罗斯，芬兰需要北约，北约也需要芬兰。现在北约有了进入芬兰领土的便利，加之芬兰提供的能力，对俄罗斯的集体防御将更加容易。”

多年来，为防御俄罗斯或然的进攻，北约一直在寻求保护波罗的海三个盟国---立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚。北约最大的担心集中在苏瓦基(Suwalki)走廊，这是连接俄罗斯飞地加里宁格勒与白俄罗斯之间的一条65公里长的地带。

一旦俄罗斯突袭苏瓦基走廊，将切断波罗的海国家与波兰及其他北约盟国的联系。芬兰入盟后，由于赫尔辛基距离波罗的海对面的爱沙尼亚首都塔林不到70公里，将为快速运送增援部队开辟了一条新通道。

爱沙尼亚国防部长坦承，芬兰入盟，强化了北约前线，联盟的威慑力大增。但他认为，对苏瓦基走廊的担心仍然存在。因为白俄罗斯实质上已成为俄罗斯的一个军区。他强调联盟应强化波罗的海的军事部署。

欧洲政策分析公司的分析师扬-卡尔贝格（Jan Kallberg）认为，在更北的地区，芬兰将帮助联盟保卫与俄罗斯接壤的科拉半岛上的一片挪威领土。

尤其随着俄罗斯、中国和西方之间争夺北极地区控制权愈演愈烈，强化北约在这一地区的地位将是立于不败之地的一张王牌。

芬兰加入北约使北约如虎添翼，但也无疑带来了挑战。芬兰与俄罗斯共同边界长达1300公里，不会处处“固若金汤”，保证这一边界的安全对北约的战略家来说是一项巨大的挑战。

在芬兰加入北约前夕，克里姆林宫宣布将在未来强化其在俄芬边界的军事力量。不过，分析人士认为，莫斯科需要许多年，才能恢复在乌克兰被摧毁的军力。这些分析人士还认为，为了避免刺激俄罗斯，芬兰最好向挪威那样，不要让北约在其领土长期驻军。

事实上，芬兰军队是一支一直为开战做准备的军队，尤其具有在极端气候下作战的丰富经验。军事专家认为，芬兰是欧洲一直在为潜在的战争做准备的极少数国家之一。冷战之后，欧洲国家大批裁军，芬兰继续遵循1939年苏联侵入时实施的征兵制度。

这使得芬兰战时可动员的兵力多达28万，预备军人87万。芬兰拥有1500门火炮，这也是欧洲最大的火炮群之一，芬兰还不断在防空方面进行投资，且拥有美国最新的F-35战斗机。

芬兰加入北约似乎使瑞典显得形单影只，后者的申请遭到土耳其与匈牙利的阻拦。不过，芬兰加入本身形同强化了瑞典防卫，从今以后，瑞典四周全是北大西洋公约组织的同盟国。

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