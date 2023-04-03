俄罗斯将圣彼得堡咖啡店爆炸案定性为恐怖袭击

俄罗斯/乌克兰/袭击案

俄罗斯联邦侦查委员会周一继续调查圣彼得堡咖啡店爆炸案，并表示已将案件定为恐怖袭击事件，莫斯科并指责袭击由乌克兰及被监禁的反动派领导人纳瓦尔尼支持者策划；普京周一向在爆炸案中丧生的军事博主塔塔尔斯基追授"勇气勋章"。

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克里姆林宫周一表示，著名战争博主塔塔尔斯基在圣彼得堡遇害是“恐怖主义行为”，克宫并援引俄罗斯反恐委员会的话称，有证据表明乌克兰与爆炸事件有关。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在与记者的通话中提到了委员会的一份声明，并补充道：“这是一起恐怖主义行为。”他表示，“调查的积极阶段正在进行中。”

法新社消息，俄罗斯周一宣布，逮捕一名涉嫌参与圣彼得堡咖啡店爆炸案的妇女，莫斯科指责乌克兰及被监禁的反动派领导人纳瓦尔尼的支持者与袭击事件策划了袭击事件。

俄罗斯调查人员指被逮捕的26岁的俄罗斯人特雷波娃 (Daria Trepova) 是自2021年起被监禁的纳瓦尔尼反腐基金成员。

特雷波娃被指控在圣彼得堡的一家咖啡馆一个装有引爆装置的小雕像，雕像爆炸导致战争博主塔塔尔斯基死亡。

俄罗斯调查委员会称，此案是在乌克兰领土上“策划及组织的恐怖行为”，并强调特雷波娃对克里姆林宫持反对意见。

俄罗斯警方并发布了一段视频，这名女子承认携带了小雕像，但拒绝透露炸弹来自何处，也只字未提参与纳瓦尔尼的组织。

圣彼得堡咖啡店爆炸爆炸发生在当地周日傍晚，造成亲俄军事博主塔塔尔斯基死亡，另造成33人受伤。卫生部门表示，仍然有22名伤者住院治疗，其中8人情况严重。

另据法新社消息，俄罗斯总统普京周一向在圣彼得堡咖啡店爆炸案中丧生的军事博主塔塔尔斯基追授勇气勋章，克里姆林宫网站发布的一项法令称，这是"表彰他在履行职业职责时表现出的勇气。

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