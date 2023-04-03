林芳正与李强会谈要求保障在华日本人安全

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在北京访问的日本外务大臣林芳正，日本时间4月2日下午在会见中国国务院总理李强时，谈及一名日本男子被中国拘留，林芳正指出：营造日本人可以安心工作的环境极为重要。

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李强表示，中国和日本是搬不走的近邻，同为亚洲重要国家，维护和发展中日友好合作关系，不仅符合两国和两国人民根本利益，也有利于维护地区和平、稳定与繁荣。今年是中日和平友好条约缔结45周年。双方要重温和恪守条约精神，着眼大局和长远，坚定致力于发展两国间持久的和平友好关系。

他对林芳正的到访表示欢迎，同时也基于自身经验，阐述了日中经济关系的重要性。

李强说：愿意与贵国共同探讨互相关心的问题，创造更多的交流的机会，推动两国在各领域的合作。

林芳正表示，日中关系尚存诸多悬案与课题，希望今后各层级保持密切沟通，以推动日中两国首脑“构筑具有建设性、稳定的关系”这一共识。林芳正还阐明两国政府支持双方经济交流与国民交流的重要性。

根据日方的所发表的会谈内容，双方一致认为在各个层面继续保持密切沟通的重要性。

林芳正在与中国方面的会谈中多次提及在北京的日本制药大企业安斯泰来制药的一名高管3月20日遭中国方面拘留的问题，在与秦刚的会谈时，秦刚表示中方正在依法处理，而在与李强的会谈中，林芳正表示：营造一个日本企业和日本人可以在中国安心工作的环境极为重要。日方目前没有透露李强的反应，称这是“外交交涉，不便透露”。

林芳正在4月2日下午与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅的会谈中，也强烈要求中方释放上述日本人。

在3月27日的新闻发布会上，中国外交部表示，对该日本人，司法当局正在进行拘留和调查，称“这名日本人涉嫌从事间谍活动，违反了中国的刑法和反间谍法。”

鉴于林芳正外相在与中方的会谈时多次谈及此事，日本首相岸田4月3日上午在参议院决算委员会上指出：“自发现这起拘留案以来，政府一直强烈要求中方尽快释放这名日本国民并实施领事会见。”政府为这位日本人的获释“提供尽可能的支援”。

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