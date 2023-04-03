特朗普将为"封口费"案出庭 纽约警方加强安保措施

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美国前总统特朗普4月4日周一从佛罗里达州乘搭私人飞机前往纽约，就他涉及"封口费"案被刑事起诉一事，准备出庭应讯。纽约市警方已在法院外采取保安措施，市长警告特朗普支持者不要诉诸暴力。

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法新社消息，启程前，特朗普在社交网站Truth Social上以大写字母写道： “我在去纽约的路上。让我们一起使美国再次伟大”。特朗普曾指，"伟大的美国正陷入地狱"，他是"政治迫害"的受害者。在机场有十多名支持者到场为特朗普送行。

据特朗普的顾问表示，特朗普在抵达纽约后，将在曼哈顿的特朗普大楼休息一晚，周二早上前往法院。而他计划当晚返回佛罗里达州海湖庄园，到时会发表讲话，预计他将重申案件是"政治迫害"。

特朗普周二将在曼哈顿法院出庭应讯，纽约市政府如临大敌，警方在特朗普大楼周边设置路障并封锁曼哈顿刑事法院附近街道，以防潜在示威活动上演。而纽约市长亚当斯也提醒特朗普的支持者不要使用暴力。

特朗普涉嫌在2016年竞选总统期间支付13万美元"封口费"给色情片演员"暴风女丹尼尔斯"（Stormy Daniels），换取她闭口不谈两人过往风流韵事，纽约大陪审团今年3月30日决定起诉特朗普，使他成为史上首位遭刑事起诉的卸任总统。

特朗普将相关调查描述为"政治猎巫"，而共和党籍联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）等特朗普支持者表示，周二将前往纽约抗议。一名法院官员说，在特朗普出庭应讯前，法院裡的部分法庭将先休庭。

路透社报道，监控网络极端主义的美国非政府组职赛德情报集团（SITE Intelligence Group）表示，有部分社群媒体用户号召处决曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）和起诉特朗普的陪审团。

2020年总统选举过后，特朗普曾不实宣称自己赢得大选，他的支持者因而于2021年1月6日闯进美国国会大厦，引发一场致命骚乱，但此次许多力挺特朗普的网友对公开示威仍抱持谨慎态度，担心自己可能被捕。

纽约市警察局在声明中说："纽约市警察局随时待命在有必要时做出回应，确保每个人都能和平行使他们的权利。"

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