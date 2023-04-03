美商会调查：25%在港美商计划缩资 比例为两岸三地之冠

美港/投资

香港美国商会的最新会员调查显示，受访美商对香港未来一年的前景展望有所改善，商会以审慎乐观来形容；但表示会以香港作为亚太区总部的会员人数减少七个百分点至35%；考虑在三年内将总部部分职能或全部由香港迁出者，较前大增至18%；计划削减投资的美商亦大增十个百分点至25%。声称会缩资的受访者比例较中国的9%和台湾的13%都高，是两岸三地美商会类似调查中最差的。

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根据香港美国商会上周五(3月30日)公布丶於本年1月中至2月中进行的会员网上调查显示，香港去年的营商环境虽然较前年差，但收益增加的会员人数却增至接近一半。展展望未来十二个月，48%受访者对前景感到乐观，悲观比例则大降至14%。

调查又显示，在紧张的中美关系方面，美商感到悲观的比例有所上升；而中美关系亦成为会员视为今年最大的营商挑战，逾八成人表示，过去三年曾受中美关系影响其经营；其次是海外对香港的观感和转弱的环球经济，各有四成人视上述因素为挑战；接着是保留和吸引人才丶中国经济放缓丶香港政治和法律规范的不确定性等。

法律环境方面，大部分受访者对香港法治有信心，但有54%受访会员表示，过去一年对香港法治信心转差，称变好的只有8%，其馀表示无分别。另外，调查又显示，38%受访者表示，《港区国安法》对公司在港运作有负面影响，主要是间接影响，但亦曾面对员工离港丶改变总部设置等直接影响；而表示没有影响的会员则有62%。

其次，美国制裁港府官员亦对在港美国商人有影响，称制裁影响到公司运作的，有29%受访者；没受影响的，有71%。翻查纪录，美国曾三次把合共39名香港政府官员和中国处理香港事务的中国官员作出制裁，当中包括现任和前任特首李家超及林郑月娥。

在台美商投资意欲高於中国和香港

这份只有约130名商会会员回覆的调查又显示，美商综合考虑後，称会在未来两年减少在港投资的受访者比例，由去年的15%大增至今年的 25%；保持投资不变的，比例亦大降九个百分点至47%；称会增加投资的，亦微降至27%。在未来两年的运作上，会员意见较为分歧，不变的占一半，而表示削减和增加的比例则相若。但调查同时显示，逾半受访会员称，会继续以香港作为全球或区域总部，但以香港作为亚太区总部的，则大跌七个百分点至今年的 35%，相反，只在港保留公司的则大升至43%，预示香港美商规模势将缩减。

香港的美商会调查是两岸三地中最迟公布的，而在港美商的投资意欲亦是最差的。在早於2月中由台湾美国商会公布的「2023年商业景气调查」显示，有88%受访会员表示，计划维持或扩大在台投资，而缩减投资的，则有13%(按：两者相加超过100%可能是受四舍五入影响)。

而中国美国商会於3月1日发布的《中国商务环境调查报告》则显示，有四成半受访美商估计，中国的投资和营商环境会持续恶化，比例是过往的一倍有多；另有65%会员表示，「没有把握或不确定」中国将进一步对外资开放；影响之下，高达46%的受访美商表示，今年没有在华扩张的计划，甚至有9%的受访美商打算缩减在华投资。但有削减投资意欲的比例仍较香港低。

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