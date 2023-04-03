芬兰加入北约 俄罗斯扬言加强西部军事部署

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芬兰将在4月4日周二正式加入北约组织，成为北约第31个会员国。俄罗斯周一宣称将加强其西部、西北部与东欧及芬兰接壤地区的军事部署。北约军事委员会主席包尔周一表示，芬兰并未要求北约成员国在芬兰领土驻军。

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法新社消息，俄罗斯副外长格鲁什科周一表示，"俄罗斯将在与东欧和芬兰接壤的西部和西北部地区加强军事能力”。

俄罗斯通讯社Ria Novosti援引格鲁什科的话称：“如果北约其他成员国在芬兰领土上部署军事力量及装备，莫斯科将采取额外措施以确保俄罗斯的军事安全”。

格鲁什科表示, 为了回应芬兰加入北约并提防北约将部队或军火部署在芬兰，莫斯科将加强部署军事资源，特别是在俄罗斯西部与西北部地区，以确保俄罗斯的军事安全。

法新社称，北约秘书长斯托尔滕贝格周一宣布，芬兰将于周二成为北约的第31个成员，此举使莫斯科感到愤怒。

去年俄罗斯开始进攻乌克兰后，芬兰和瑞典决定在2022年5月申请加入北约，结束自1990年代以来实行的军事不结盟政策。而俄罗斯在3月份曾保证不会对这两个北欧国家构成威胁，并且不会与两国“发生争端”。

然而，俄罗斯认为北约扩大到其边界是对其安全的根本威胁，而乌克兰入盟的宏愿是莫斯科攻击该国理由之一。

俄罗斯国防部长绍伊古此前曾表示, 会采取的"适当的反制措施"，其中就包括在西部军区组建12个单位和师团。

芬兰与俄罗斯接壤长达1300公里，去年起提交加入北约的申请，并在3月底经过所有会员国同意。芬兰总统办公室周一宣布，芬兰将在4月4日正式加入北约。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约总部将于当日升起芬兰国旗，他形容对芬兰、北欧及整个北约的安全来说将会是"美好的一天"。

另据报道，芬兰即将加入北约，北约军事委员会主席包尔（Rob Bauer）周一表示，芬兰并未要求北约成员国在芬兰领土驻军。包尔说："我们是否会在芬兰驻扎军队，是一个要从芬兰开始的问题。"

包尔接受法新社访问时指出："目前还没有这样的要求。但当然未来可能会出现，届时我们将不得不认真考虑。"

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