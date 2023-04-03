菲律宾宣布向美国增开4个军事基地

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菲律宾周一宣布向美军增开4个军事基地，其中一个位于有争议的南中国海附近，另一个位于离台湾不远的地方，让美国在菲律宾总共拥有9个军事基地。

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菲律宾周一宣布向美军增开4个军事基地，这些基地将用于人道救援和救灾行动。该声明指出菲律宾总统小马科斯已批准美军使用菲律宾北部的三个地点，包括卡加延省的一个海军基地和机场，以及邻近的伊莎贝拉省的一个军营。

菲律宾卡加延省圣安娜海军基地距台湾约400公里。

第四个站点位于巴拉望岛南端附近的巴拉巴克群岛，靠近南中国海。

在今年2月初，在美国国防部长奥斯汀访问菲律宾期间，美菲两个盟国公布了一项协议，就是允许美国士兵进入菲律宾这个东南亚国家“战略要地”的另外四个基地，让美国在菲律宾总共拥有9个军事基地。

几十年来华盛顿和马尼拉一直保持安全盟友关系，此前在2014年达成的美菲《强化防务合作协议》（EDCA）的框架下，美军可以使用五个菲律宾军事基地，包括在那里轮派军队、储备武器装备，提供补给和其他后勤支持等。

美国近期寻求加强与马尼拉的关系，此前菲律宾前总统杜特尔特更愿意转向中国。

目前由于北京声张对台湾的主权以及中国不断在南中国海建造军事基地，让现任菲律宾总统小马科斯选择加强与华盛顿的伙伴关系。

现在约有 500 名美军驻扎在菲律宾，如有联合军事演习还有更多人美军加入。

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