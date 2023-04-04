中国维权律师家属与维吾尔族人对马克龙出访北京提出警告与谴责

法国/中国/人权

法德人权奖获得者常玮平的妻子陈紫鹃警告马克龙： “与独裁者的每次握手，是对受害者的再一次伤害！ 欧洲维吾尔学院主席谴责法国总统无视北京对维吾尔族人的镇压。

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法国总统马克龙4四月四日动身前往北京，对中国展开为期三天的访问，随同马克龙出访的有一个巨大的经贸代表团，继人权观察之后，多个人权组织呼吁马克龙关注中国人权。两周前在华盛顿代夫领取法德人权奖的中国人权律师常玮平的妻子陈紫鹃向马克龙总统发出公开呼吁，她说：“我是中国维权律师常玮平的妻子陈紫鹃，也是中国极权体制的受害者。得知您要出访北京，作为受害者家属，我要向您提出呼吁，请您重视，与极权统治者的每次握手，都是人权对受害者的又一次伤害。希望您能够代表法国，重视人权这一普世价值。”

此外，欧洲维吾尔学院主席迪丽努尔女士也向法广表示，她要求会见在出访前会见马克龙的公开信并未获得马克龙的正面回应，她说：“我收到了总统府秘书处的一份邮件，在称赞我为维吾尔族人的权益的抗争活动的同时，总统府声称总统因公务繁忙而未能安排会见。令我感到悲伤的是我收到许多在海外的维吾尔人的电话，他们都询问说：怎么样？一切照旧吗？难道就像什么都没有发生一样吗？对维吾尔族人的种族屠杀已经持续了六年，今天依然在继续，法国国民议会确认了这一点，但是，我们的总统却是依然故我，在他的访华行程表中，没有任何有关讨论维吾尔族人问题的安排。法国的年轻一代向世界展示了一个人道的法国，而法国总统却正在撕毁这一画面，他给我的感觉是：维吾尔人正在遭受种族屠杀吗？那又怎么样呢？这就是我的感觉！”

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