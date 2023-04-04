习近平要求全党学习习近平思想

中国政治

2023年3月21日，在莫斯科克里姆林宫，中国国家主席习近平在俄中领袖会谈前等待，其左手是陪同访问的中共常委蔡奇，他还有中办主任的身份，蔡奇还是中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组组长。

让许多观察人士多少有点费解的是，习近平亲自出马号召大家学习习近平思想。准确地说，是号召大家学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”。

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3月30日，习近平主持召开中共政治局会议决定，从4月开始，“在全党自上而下分两批开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”。”

4月3日，造势开始了，新华社发出长文“心铸魂向复兴---写在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”

为什么要学习习思想？该文称，它是“赢得胜利的思想密码”，党的十八大以来创立的习近平新时代中国特色社会主义思想，“指引中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程”。

读完全文，习近平思想的核心内容是什么，它的思想价值在哪里？仍然让人茫然不解，但文章点明：习思想是一种“中国化时代化的马克思主义”。

文章引用的习近平的一段话很形象：“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行”。

有网友评论，“明白了吧，中国化时代化的马克思主义行，就是说习近平思想行，习近平行!”

习近平在二十大打破党规自我接班续任总书记时道路并不平坦，“现在，第三任元年开始了，习近平要让人们心服口服，只有他才行，只有他才能领导中国复兴，因为他有习近平思想”。

4月3日，习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作大会发表重要讲话。

他在讲话中要求全国县处级以上领导干部学习“新时代中国特色社会主义思想”，习近平讲话时省掉了“习近平”三个字。

他首先解释“全党深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育，”就是要“增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’。

接下来习近平说，“要全面学习领会新时代中国特色社会主义思想，全面系统掌握这一思想的基本观点、科学体系，把握好这一思想的世界观、方法论，运用好贯穿其中的立场观点方法……”

他还说要“把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全党始终保持统一的思想。”

大会最后，由中共常委蔡奇总结，原来蔡奇现在有了另外一个官位：中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组组长。

蔡奇把话说得更露骨，习近平思想一字不漏，“坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，教育引导广大党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

蔡奇讲话如同中纪委书记李希不久前在中纪委讲话一样，讲了半天，重点就是后面那几个字，各级领导干部们记住“两个确立”“两个维护”，就是好好效忠习近平。

蔡奇做北京市委书记时主要有两点颇受诟病，一是清除“低端人口”令人骇然；二是拼命吹捧习近平，用词肉麻得无以复加。现在成了常委，还名正言顺当上了中央学习习近平思想小组组长。

4月3日，『习近平著作选读』第一卷、第二卷也在全国出版发行。像文革时代发行毛选四卷一样。新华社相关报道的意思，大约是说这两卷书是习思想的汇总，而习近平本人是习思想的“集大成者”：“习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心，是习近平新时代中国特色社会主义思想的主要创立者。”

不一而足。

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