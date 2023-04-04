北约邀泽连斯基参加7月峰会 美国宣布再向乌克兰提供26亿美元军事援助

北约/乌克兰/美国/军援

北约秘书长斯托尔滕贝格4日周二宣布，北约邀请乌克兰总统泽连斯基参加7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会。美国周二宣布再向乌克兰提供26亿美元的军事援助，包括爱国者防空导弹和弹药。

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法新社报道，北约成员国外长会议周二在布鲁塞尔举行，乌克兰外长库列巴也参加了会议。斯托尔滕贝格在会议结束后表示，期待在 7月的维尔纽斯峰会上与泽连斯基会面。

泽连斯基受邀参加此次北约峰会，北约各国领导人将在峰会期间做出承诺，长期支持乌克兰并拉近乌克兰与北约的距离。

斯托尔滕贝格表示：“乌克兰将会成为北约成员，但我们必须首先确保乌克兰是一个主权完整和独立的国家，因此我们必须帮助乌克兰赢得与俄罗斯的战争。”

斯托尔滕贝格说，自俄罗斯入侵乌克兰以来，北约盟友已向乌克兰提供了1500亿美元的援助，其中包括650亿美元的军事援助。他表示，北约盟国将在维尔纽斯峰会上宣布对乌克兰的“重大支持”决定。

另外，美国周二宣布再向乌克兰提供26亿美元的军事援助，包括爱国者防空导弹和火炮弹药。

乌克兰总统泽连斯基立即向美国表示感谢，感谢美国对乌克兰“坚定不移的支持”。泽连斯基在推特上发文表示， 乌克兰急需弹药、防空导弹和炮弹”。

美国国防部周二在一份新闻稿中指出，在对乌克兰新一轮援助中，美国将向乌克兰立即交付约5亿美元的弹药和装备，美国将立即交付从其库存中提取的5亿美元军备，未来还将花费超过20亿美元购买弹药、雷达等武器。

消息援引没有透露姓名的官员称，根据乌克兰安全援助倡议提供的21亿美元长期援助将为国家先进地对空导弹系统(NASAMS)购买导弹，以及雷达和其他武器。

最新的一揽子计划结合了短期和长期援助，包括五角大楼库存的各种弹药和更多高科技武器的资金，包括反无人机火箭系统和空中监视雷达。

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