可反映劳动人口的报税表将再减7万 三丶四年间减22至37万 料移民潮再持续1丶2年

香港/政治

香港移民潮显然仍未结束，以致本地劳动人口亦持续下降。港府税务局今年将发出240万张个人报税表，较去年减少7万张，是连续三年下跌，数目亦是九年新低。但统计处反映的情况更严峻，数据显示香港去年劳动人口减少高达9.4万人，跌幅是近四十年有纪录以来新高。学者预计，人口跌垮还会持续一丶两年，呼吁港府积极挽留和吸引人才，而人力资源专家则建议港府延长退休年龄或握出其他释放劳动力的政策。

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税务局昨(3日)早公布，即日已发出合共65张公司和物业相关的报税表，下月2日则会发出约 240万张2022/23年度个别人士报税表。后者是作为有收入人士填报薪俸收入丶物业租金收入和独资业务利润等个人入息以便当局徵收税款之用，可以很大程度反映劳动人口的变化。

税务局派发的个人报税表多年来均呈上升之势，但2019年反修例运动後，便连年减少，使派发个人报税表的数目由2019/20年(即2019年4月至20年3月)报税表的277万张开始下跌，每年递减15万张，去年则略为放缓至减少7万张，即三年合共减少37万张。

中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波表示，上述数字主要反映移民潮的影响，因为即使是市民失业，税务局一般不会即时停发报税表，故此数字反映香港人口仍然持续流失，但幅度已经放缓，加上港府推出吸引人才政策，跌势在明年或后年将会告终。

而英文《南华早报》引用政府统计处数字指出，香港去年底的劳动人口只有377.6万人，较前一年减少9.4万人，按年跌幅为2.4%，是有纪录以来最大跌幅。报道续称，自2019年以来，香港四年间共流失逾22万人。有关数字，较去年10月公布的两年减少14万人大幅增加。

香港大学社会工作及社会行政学系人口健康讲座教授叶兆辉表示，人口下跌主要受移民潮和婴儿潮一代近年踏入退休年龄影响，由於大部分打算移民的人已经离港，故此减幅放缓，但流失数字仍然高于过往，情况严峻，未知何时见底，将取决于香港经济及整体社会环境。他又说，作为补救，港府不单要吸引外来人才，更需设法留住本地人才。

自特首李家超去年10月承认香港有人才流失，且多属高技术的年轻人口后，港府便加强「抢人才」，但按此推出的高端人才通行证计划，曝出一星期便批证予因编辑婴儿基因而坐牢的贺建奎，被指是「盲抢」；又因透过计划获批的，逾七成是中国大陆人，被质疑是「沟淡」港人，为香港「换血」；而更多声音则要求港府不单要吸引人才，更应留人才以「固本」。

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