法国多党派议员呼吁马克龙对北京干涉香港觊觎台湾不能坐视不理

法国总统马克龙访问中国

法国多个党派议员在法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩访华前夕发表联署文章，呼吁法欧领导人向北京政权发出强硬信息。面对中国对香港的干涉和对台湾的觊觎，不能示弱不能沉默。

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在法国总统马克龙4月5日与欧盟委员会主席冯德莱恩开启中国行前夕，来自法国执政党联盟以及反对党派的几名参议员、法国国民议会议员以及前部长4月4日在法国『世界报』发表联署文章，敦促欧洲领袖对北京政权粗暴干涉香港，以及觊觎台湾的野心“既不能示弱也不能保持沉默”。

他们在联署文章中写到：中国领导人习近平不断重复要控制台湾并使其纳入中华人民共和国领土的意图越来越令人担忧。军舰和战机频繁侵扰，台湾海峡威胁倍增。北京甚至指责台湾民选总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡可能的会晤是双重挑衅。

文章说，尽管中国一直认为时间在自己一边，习近平的中国今天决定在所有领域加速历史进程。香港三年来的遭遇凸显中央帝国的扩张野心，中国政权无视香港回归前与英国签署的保证香港特殊地位五十年不变的承诺。

议员们认为，2019年以来，在北京当局不断干预下，香港处境明显变坏。当局把港版国安法强加于香港，今天，数千人被捕，众多的审讯正在进行，数以万计的害怕遭到迫害的港人被迫离开香港。

议员们表示，如果国际社会不行动起来，今天在香港发生的镇压有可能发生在明天的台湾，因此，必须揭露和谴责香港发生的侵犯人权的行径，同时告诉北京，其在香港的行径不可接受。

文章指出，如果欧洲人无视对香港的攻击，习近平可能会得出结论，他就可以攻击台湾而不必担心受到制裁。

声明说，现在不是显示虚弱和保持沉默的时刻。马克龙与冯德莱恩联合访中，应该是向北京当局传达明确而强硬信息的一个机会。

既然国际贸易和经济交流对中国的生存至关重要，西方必须在此基础上向北京发出警告，申明其对台湾的不懈声援。

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