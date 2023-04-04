澳洲祈显义将为成终院非常任法官　国安法触辞职后首次任命

香港/司法

澳洲高等法院前法官祈显义（Patrick Keane）获委为香港最高级的法院的海外非常任法官，后(6日)天起生效，任期3年，是《港区国安法》触发终审法院非常任法官辞职潮后首位加入的法官。祈显义接受当地传媒访问时反驳现时加入终院是被港府利用去装饰之说，认为海外法官应把握机会作出贡献而非「退场」；但当地有法律界人士认为，祈显义对香港法制而言是资产，惜难以挽回国际对香港法律制度已然恶化的观感。

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英国最高法院副院长贺知义勋爵(Patrick Hodge)是国安法2020年中生效后首位加入香港终审法院的海外非常任法官，但随着西方国家和联合国组织对国安法打压人权的批评增多，英国要求停派法官出任终院法官的声音日响，贺知义和英国最高法院院长韦彦德(Robert Reed)终于去年3月请辞，英国前法官何熙怡(Brenda Hale)则没有续任。而澳洲籍法官施觉民(James Spigelman)更早於2020年9月辞任终院非常任法官，是首位因国安法辞职的法官。

现年70岁的祈显义将是终院第十一名海外非常任法官，也是第四名来自澳洲的非常任法官，其余来自英国和加拿大。根据法例，终审法院审判庭由五名法官组成，当中必须要有一名非常任的香港或海外法官，终院首席法官张举能指出，祈显义获任命后，将提高处理终院工作的灵活性。

香港特首李家超1月接纳司法人员推荐委员会就祈显义的任命时表示，具声望的海外法官成为终院法官，保障香港的独立审判权，亦有助维持外界对香港司法制度的高度信心，并可保持香港与其他普通法适用地区的联系，相信海外法官将继续是香港司法制度的独特优势。

立法会其后于3月通过任命，来自第一大建制政党民建联的周浩鼎议员批评，过往有个别海外法官透过辞职抹黑《港区国安法》；英国又有个别人士试国煽动海外法官「拉队走人」，做法可耻。

不过，在法官辞职风波前，建制派和亲京媒体不时发文批评香港法院的外籍法官，何君尧议员更质疑港府为何只用英澳纽等地法官，而不广纳与香港文化相近的新加坡丶马来西亚，以至文莱和南非的法官。风波后，暂未听见有关声音。

任建峰：当香港法官是为以法治人作胜利巡游

祈显义早前接受澳洲《卫报》访问时，反驳外界对他加入终院的批评，指他加入终院恐遭港府利用的说法是政治表态，并将终院视作政府的政治延伸分支，看法短视。他自言是经过慎重考虑後决定加入成功维护法治的终院，认为海外法官应把握机会作贡献而非「退场」，更应避免因忧虑可能被要求做坏事而拒绝做好事。他又表示，他是以个人身份出任海外法官，故此，接纳邀请前，没有谘询澳洲政府。

若港府欲以祈显义为香港在国安法後的司法独立「贴金」，曾在香港工作的澳洲人权律师Simon Henderson认为无效，他指出，香港的司法独立已被中港政府的行为而受到不可逆转的破坏，难以恢复在这方面的信心，而在当局以法律制度作武器去打压包括律师在内的捍卫人权者之际，到港当海外非常任法官，为香港那不应被合法化的行为合法化的风险极大。而澳洲国立大学法律学院助理教授Stephen Thomson亦表示，祈显义成就杰出，对香港法制是资产，但现实是国际社会对香港法律制度观感持续恶化。

来自澳洲的祈显义去年10月于当地高等法院退休，在此之前，他曾任澳洲联邦法院首席大法官，亦曾任昆士兰州法律政策专员。香港特首李家超形容他地位崇高丶声誉卓着。

由香港移居澳洲的律师任建峰亦认为，出任终院非常任法官只是为专制政权的公信力「贴金」，声称明白有些法官以为自己可以为捍卫法治作出贡献，但面对以法治国(rule by decree)的政权，但这最终只会成为日渐独裁的政权的胜利巡游。

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