特朗普否认34项伪造商业纪录控罪

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因"封口费"遭刑事起诉的美国前总统特朗普，周二在纽约曼哈顿法院投案后被捕，并随即出庭。特朗普否认34项伪造商业纪录的重罪指控，并在没有任何条件和司法审查措施的情况下离开纽约曼哈顿刑事法院。

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法新社消息，特朗普当地时间周二下午从曼哈顿区的特朗普大楼前往法院，76岁的特朗普穿着深蓝色西装系着红色领带，他在抵达后向在场人士挥手，没有发表讲话。法官只容许5名摄影师在庭上拍照，不批准摄录。照片显示，特朗普的律师坐在他的两侧。

特朗普上周遭大陪审团起诉，成为美国首位面临刑事起诉的卸任或现任总统，理由是他涉及2016年支付封口费给成人片女星"暴风女丹尼尔斯"（Stormy Daniels），以换取她闭口不谈2006年曾与特朗普有过一段婚外情。特朗普在庭上否认对他的34项指控。

特朗普在法院一共停留大约2小时后离开。他早前坐车前往法院时在社交网站贴文，表示正前往法院，称"出庭有种超现实感觉"，"他们就要逮捕我。不能相信此事发生在美国。"

特朗普的车队从中央公园附近出发，沿途都有警察严密戒护，上头还有直升机盘旋，驱车10公里的路程抵达曼哈顿法院。

特朗普将角逐2024年总统大选共和党提名，且目前声势领先，本案堪称选前一大转折点。

根据安排，特朗普将会返回佛罗里达州的海湖庄园，并在当地晚上发表讲话。

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