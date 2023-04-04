芬兰加入北约各国表示欢迎 拜登："我们比以往更加团结"

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北欧国家芬兰4月4日周二正式加入北约组织成为第31个会员国，欧美各国领导人纷纷对芬兰的加入表示欢迎，称这是"历史性的一天"；美国总统拜登表示："今天，我们比以往任何时候都更加团结"。各国呼吁土耳其及匈牙利尽快批准瑞典加入北约。

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法新社消息，芬兰周二结束了30多年的军事不结盟政策，成为北约第31个成员国，芬兰加入北约对俄罗斯无疑是个沉重打击。芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）在布鲁塞尔的北约总部将入会文件交给美国国务卿布林肯，正式完成了入会程序。芬兰加入北约这个世界最大安全联盟后，使得北约国家与俄国边界接壤长度倍增，这代表欧洲安全版图的重大改变。

北约各成员国领导人纷纷对芬兰加入表示热烈欢迎的同时，也对入侵乌克兰的俄罗斯发出强烈的信号。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）称赞这是象征"新时代"的开始。他指出："我国历史上军事不结盟的时代已经结束。新时代开始了。"他并表示，希望邻国瑞典也能很快加入北约，因为"瑞典如果没有入会，芬兰的入会就不算完成"。

美国总统拜登表示，他很骄傲地迎接芬兰加入西方的军事联盟。拜登在一份声明中称：“当普京对乌克兰人民发动残酷的侵略战争之时，他认为这样可以分裂欧洲和北约。普京错了。今天我们比以往任何时候都更加团结。”

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，正是普京发动乌克兰战争弄巧成拙，促成芬兰加入北约的"历史性"成果。他并宣告，瑞典也会很快加入北约。他说，这个与俄罗斯拥有1300公里长边界的北欧国家“现在很安全”。斯托尔滕贝格表示，“北约各盟国加在一起代表了50%世界军事力量 。因此，只要我们团结一致就不会发生针对北约盟国的军事攻击。”

法国总统马克龙也在推特上写道：欢迎芬兰加入北约！

乌克兰总统泽连斯基则表示“诚挚的祝贺”，他并赞扬在面临俄罗斯入侵之际，北约是对此地区安全的唯一有效保证。泽连斯基在推特上写道："我们预计在维尔纽斯举行的北约峰会将使乌克兰更接近我们的欧洲-大西洋目标。”

德国总理朔尔茨对芬兰加入北约表示欢迎，并支持瑞典加入北约的努力。朔尔茨发推文称，芬兰成为北约成员国是个好消息，也促进了跨大西洋安全。一个强大的盟友正在加入我们的联盟。(我们）仍在等待瑞典的加入，我们将对此全力支持！”

英国首相苏纳克在祝贺芬兰的同时，呼吁北约尽快让瑞典入会。

瑞典外长比尔斯特伦（Tobias Billstroem）向媒体表示，瑞典希望能在7月北约在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会时成为会员。他强调："这是对瑞典最至关重要的大事。土耳其和匈牙利两国国会都没有理由再拖延。"

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