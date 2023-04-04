蔡英文会见麦卡锡 CNN认为北京将做谨慎回应

蔡英文过境美国

台湾总统蔡英文5日将会晤美国国会众议院议长麦卡锡，北京扬言“坚决回击”。分析认为，由于此刻适逢中国积极修补外交、台湾总统大选将至、前总统马英九正访问中国，北京应会比去年时任议长佩洛西访台时做出较为谨慎的回应。

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美国有线电视新闻网（CNN）的分析指出，蔡英文与麦卡锡会晤的地点在美国加州而非台北，这一安排较不会刺激北京，且中国正面临外交上的棘手时刻，台湾又将在明年1月举行总统大选，过往北京的大动作通常会让外界认为立场亲中的国民党流失更多选票，因此北京可能不会采取与去年8月佩洛西访台时的类似反应，而会选择谨慎行事，或至少设法避免紧张局势进一步升级。

CNN引述华府智库史汀生中心（Stimson Center）中国计划主任孙韵表示，上述因素“给中国带来不要过度反应的压力，因为任何过度反应只会让中国离全世界越来越远”。

孙韵说，“每当台湾做出任何中国不喜欢的事情，中国都会以军事胁迫作为回应”，但在当前情况下，“他们必须考虑反应过度的后果”。

蔡英文出访之际，法国总统马克龙和欧盟执委会主席冯德莱恩也将在5日抵达中国访问，孙韵表示习近平应不会想让对台军事威吓破坏这次与欧洲领袖的重要会面。

在不到6个月前，习近平和美国总统拜登在印尼巴厘岛面对面长谈3小时，为冰冻已久的美中关系注入一丝暖意，北京对蔡英文会晤麦卡锡的激烈回应也可能导致中美关系进一步恶化。英国伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究所所长曾锐生指出，较为不公开和不激烈的回应“意味北京也不希望与美国的紧张关系升级到可能失控的程度”。他说：“美中关系的重整虽非主要任务，但缓和紧张局势也并非完全不可能做到。”

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