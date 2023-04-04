麦卡锡确认见蔡英文，北京市民怎么看？

美国众议院议长凯文·麦卡锡4月3日确认，将在5日与访问危地马拉后过境美国的台湾总统蔡英文在加州会面。中国警告麦卡锡不要会见蔡英文，“重复过去的灾难性错误”，称这“无助于地区和平与稳定”。4日星期二，一些北京市民对台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡的会面通过路透社发表了看法。点击以下内文视频了解详情。

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01:14 北京居民Cora KE接受路透社采访。 © Reuters

24岁的北京居民Jeremy Zhang是一名中介代理，他对路透社表示：“（蔡英文）去美国主要是因为她最近可能失去了太多的邦交国，所以她想去那里巩固一下他们与美国的关系。可能是为了保住剩下的邦交国吧，但我觉得没什么用。毕竟中国经济发展了，每个国家都希望经济上有所发展。而且现在很明显能看到，美国无法一家独大了。经济上大家还是实现共同富裕吧。台湾的邦交国肯定早晚都得拿掉，她只是想再为自己努力一下。也就这个了。回来唯一的制裁（中国可以施加的制裁）应该就是经济制裁了，还是和平统一吧”。

30岁的北京居民Cora KE是一名信息技术专家，她对路透社表示：“我不支持台湾有关领导人会见美国领导人，因为我认为台湾是中国的一部分，那么所有领导人处理国际事务必须有一个唯一的对话窗口。所以，如果只是台湾省内的领导人单独会见美国的有关领导人，这是与大中国地区合一的理念相冲突的，我不支持”。

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