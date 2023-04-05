中国再次单方面委沈斌为上海主教 被指「挑战」中梵协议

香港/天主教

已悬空十年的上海教区正权主教一职，昨(4日)晨由现任中国天主教主教团主席沈斌接任。但梵蒂冈表示，是从媒体上得知沈斌已获任命。天主教媒体《亚洲新闻》表示，这是中国第二次违反中梵主教任命临时协议的单方面任命，形容这是在挑战中梵协议。而新接任的沈斌则在就职仪式上表示，将坚持天主教中国化方向。

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据上海教区光启社报道，沈斌的就职仪式昨在上海教区徐家汇教堂举行，由天主教主教团秘书长杨宇神父宣读沈斌的任命书，而天主教爱国会主席丶北京教区主教李山则在仪式上致辞。汕斌在200人见证下接任，称会继续弘扬上海教会「爱国爱教」的传统，在贯彻党的指示方面，坚持独立自主自办原则，坚持天主教「中国化」方向。

教廷表示，「几天前」才获中方告知上述决定，并且是从媒体得知沈斌已获正式任命。发言人布鲁尼（Matteo Bruni）说，教廷对此事的看法，目前无可奉告。

但《亚洲新闻》发自罗马丶以《上海新任主教沈斌；“单方面”任命，挑战中梵协议》为题的报道称，沈斌主教的任命书来自不受教廷承认的中国主教团，而沈是该主教团的主席。「就职礼显示（官方的）中国爱国会不同意梵蒂冈的选择」。报道又引述分析人士称，继马达钦之后，梵蒂冈希望邢文之主教领导上海教区，但未获中方首肯。

翻查公开资料，邢文之在2005年被前上海主教金鲁贤任命为辅理主教，後更兼任上海佘山修院院长，被视为接任主教的热门人选，但在 2012年，即金逝世前一年被迫向教廷辞去辅理主教一职。

在此之前，中国在去年11月自行任命彭卫照为江西教区辅理主教，梵蒂冈就此发表声明，对任命表达惊讶和遗憾，认为中国此举违反双方签订的主教任命协议，希望类似情况不会再发生。中梵在2018年签署主教任命临时协议，2020年首度延长后，去年再延长多两年。协议订明，新任中国主教的选择，应由教廷和北京当局共同决定。

现年53岁的沈斌，在江苏出生，于中国天主教神哲学院毕业，2009年成为海门教区主教，当时获得教廷及中国官方认可；同年当选中国天主教爱国会副主席。去年8月，沈斌担任中国天主教主教团主席，上月晋身全国政协常委。

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