中国驻欧盟大使称中俄关系无上限只是修辞而已

俄罗斯侵乌战争

2022年1月4日，在中国北京，外交部军控司司长傅聪出席了一个关于核军控的新闻发布会。傅聪现在是中国驻欧盟大使。

北京是否开始转变立场？中国驻欧盟总部布鲁塞尔大使傅聪对纽约时报说，中国没有站在俄罗斯一边，中俄友谊无上限的说法只是一个修辞手段。中国政府不承认俄罗斯对乌克兰领土包括克里米亚的吞并。

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法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩5日起开始对中国为期三日的访问，欧盟领袖此行的一个重要目的就是说服中国不要军事援助俄罗斯。纽约时报的记者在欧洲外交使团出发前往中国之前对中国驻欧盟大使进行了长达一小时的采访。

根据纽时报道，傅聪在采访中表示，外界误解了中国与俄罗斯的关系，他暗示中俄的关系可能并不像他们的领导人曾经在声明中所宣称的那样“无上限。”

去年二月4日，在俄罗斯侵乌战争开始前二十天，俄罗斯总统普京访问北京，并与中国国家主席习近平发表联合声明，强调两国合作“无上限”，外界舆论当时直指中俄变成了“轴心国”，意图改变国际秩序。

中国外交部发言人2月24日再次强调习近平的意图：“中俄合作没有止境、没有禁区、没有上限。”

那时起外界一直有一个疑问，习近平是否对三周后的俄罗斯侵乌知情？普京是否告知习近平俄军将要进入乌克兰“清除纳粹”的决定？

傅聪大使对纽约时报表示，中国在战争中没有站在俄罗斯一边，有些人故意曲解中俄关系。他补充说，所谓"'无上限'只不过是说说而已"。

傅聪说，中国没有向俄罗斯提供军事援助，也没有承认其吞并乌克兰领土的努力，包括克里米亚和顿巴斯。

北京一直没有谴责过俄罗斯侵乌，中国国家主席习近平第三次连任国家主席后不久，第一站出访选择前往俄罗斯。习近平在俄罗斯的表现让欧美期望中国说服俄罗斯停止战争的政治家们幻想破灭。

但是，4月5日开始访问中国的马克龙总统在北京发表声明称，考虑到中国与俄罗斯的紧密关系，中国能为乌克兰实现和平起到“重大作用”。

北约秘书长斯托尔滕贝格周三警告：如果中国决定向俄罗斯提供致命武器，北京将犯下“历史性错误”。

乌克兰总统泽连斯基也一直希望习近平能够在制止俄罗斯侵略战争中发挥作用，他希望与习近平通话，并邀请习近平来访，但是北京方面一直没有明确反应。

就习近平尚未致电泽连斯基，傅聪解释，“还没有打电话并不重要，习近平先生非常忙，而且两国之间有频繁的低级别的接触。”

傅聪说："我知道人们专注于总统通话，习近平主席没有与泽伦斯基通话，并不意味着中国在乌克兰问题上站在俄罗斯一边。"

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