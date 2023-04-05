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法新社报道，北约4月5日周三指，中国与俄罗斯“扩大结盟”及其中国对俄罗斯提供经济支持，使莫斯科得以抵消受到西方制裁的后果。北约秘书长斯托尔滕贝格重申：“北约正在密切关注中国的所作所为，向俄罗斯提供任何致命援助都将是一个具有严重后果的重大错误。”

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法新社以"北约对中俄扩大结盟感到担忧"为题报道，北约周三邀日本、韩国、澳洲、新西兰4个亚太国家出席外长会议，中国与俄罗斯的亲密关系是讨论焦点。北约秘书长斯托尔滕贝格周三在北约外长会议后表示：“我们(在会上）讨论了中国与俄罗斯日益结盟、中国对俄罗斯经济的支持以及中俄两国在印太地区加强联合军事活动的问题。”

他表示 ，“所有这一切都非常令人担忧”。

斯托尔滕贝格宣布，已经邀请印太地区四个伙伴国家的领导人参加7月在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会。

北约秘书长重申：“我们正在密切关注中国的所作所为，向俄罗斯提供任何致命援助都将是一个具有严重后果的重大错误。”

斯托尔滕贝格没有具体说明这些“严重后果”是什么。 他强调，中国一直拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，北京并与莫斯科缔结了“无上限”伙伴关系协议。

他强调说，由于俄罗斯受到经济制裁，所以与中国的贸易对俄罗斯来说变得至关重要”，而对莫斯科的制裁正是防止其不断经援战争努力。

斯托尔滕贝格表示，“中国虽然不是敌对国家，但在2022年6月的马德里峰会上，北约成员国认为，中国日益咄咄逼人的行为对各国的利益、安全和价值观都构成了挑战”。这使得我们有必要加强与日本、韩国、澳大利亚和新西兰的伙伴关系。他说，“北京和莫斯科反对基于规则的国际秩序，这时候，我们作为北约盟友和合作伙伴继续基于同样的价值观团结一致就显得尤为重要”。

欧盟对外事务高级代表博雷利也出席北约与亚太4国外长会议，在法国总统马克龙访华之后，博雷利下周将出访中国。他在会前表示，欧盟寻求与中国"建设性的交往"，但也期待中国在全球扮演正面、具建设性的角色，特别是在俄乌战争上。

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